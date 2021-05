La CUP demana al Govern «garantir» el dret a l'habitatge i «no reprimir» qui el defensa

Laia Estrada, diputada de la CUP, ha demanat aquest dimarts al nou Govern que "defensi" el dret a l'habitatge i que "no reprimeixi" qui el defensa, en referència als fets d'aquest matí durant el desnonament del Bloc Llavors , al carrer Lleida de Barcelona. En una roda de premsa al Parlament, la formació critica també l'actuació "desproporcionada" dels Mossos i la "connivència" del cos amb Desokupa, qui han qualificat d'una "màfia".Els anticapitalistes demanen passar "de les paraules als fets i a les decisions polítiques concretes" per convertir la Generalitat en un "mur" per defensar els "drets de la població i no els privilegis de la minoria". Per fer-ho, Estrada demana, a part de garantir el dret a l'habitatge, establir una renda pública universal, aturar macroprojectes que "destrueixen el territori" i potenciar el sistema de sanitat pública, entre d'altres. Tot això ha de servir, explica Estrada, per fer un gir a l'esquerra i avançar en l'autodeterminació, que és "el que ha votat la majoria de la ciutadania".Encara sobre la política d'habitatge i els desnonaments, la CUP recorda que l'estat d'alarma "no va interrompre els desnonaments" i critica que l'Estat no doni les eines per garantir el dret a l'habitatge. A més, afirma que l'Estat "ni fa ni deixa fer" tombant a través del Tribunal Constitucional les lleis aprovades a Catalunya en matèria d'habitatge. Per contra, la formació creu que les institucions i els cossos policials només defensen "el gran capital, els grans tenidors, els bancs i els fons voltors".Sobre el nomenament dels consellers que conformaran el nou executiu, la CUP "celebra" que el Govern sigui paritari, però creu que només és un valor numèric, ja que la presidència, la vicepresidència i les conselleries amb més pressupost són "liderades per homes". Estrada ha demanat una perspectiva "més profunda" quan es parla d'aconseguir aquesta paritat.Pel que fa als noms específics, la diputada anticapitalista ha assenyalat principalment al futur conseller d'Economia, Jaume Giró, i la futura consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Estrada ha explicat que els "neguiteja" la trajectòria a La Caixa i a Repsol de Giró, i a Ciuró li retreuen que aprovés "amb el PP i Ciutadans" la llei de desnonaments exprés al Congrés dels Diputats. "Esperem que això no sigui un impediment per tirar endavant les polítiques que necessita el país per avançar", ha exposat.

