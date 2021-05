Macrodispositiu dels Mossos per desnonar tres veïns del Bloc Llavors de Barcelona

🔴🔴 #ÚltimaHora | Els Mossos ja han executat el desnonament del Bloc Llavors. El Sindicat de Barri del Poble Sec demanen als manifestants desplaçar-se fins a la seu d'ERC, ocupada per alguns activistes del col·lectiu



Els Mossos han desnonat aquest matí tres veïns del Bloc Llavors, el nom amb què és conegut l'edifici del carrer Lleida de Barcelona propietat del fons d'inversió Vauras Investments. La policia ha esplegat una desena d'unitats antiavalots a les sis d'aquest dimarts. Els afectats són l'Àxel, el Manel i l'Arkaitz , que disposen d'un informe de vulnerabilitat dels serveis socials que no ha servit perquè el jutge aturés el desnonament. Poc després de les vuit han entrat a l'edifici i a les deu han completat el desallotjament. L'empresa de desallotjaments extrajudicials Desokupa, amb Daniel Esteve al capdavant, també s'ha desplaçat fins al Bloc Llavors.

Un dels tres veïns desnonats avui del Bloc Llavors disposa d'un informe de vulnerabilitat de l'Ajuntament de Barcelona, segons confirmen fonts oficials municipals a. Aquest fet contradiu al conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, que ha assegurat que no n'hi havia constància.El Sindicat de Barri del Poble Sec i bona part dels grups del moviment per l'habitatge havien convocat una concentració a les portes del bloc per intentar evitar el desallotjament. Els Mossos han desallotjat els activistes que estaven a l'entrada del bloc, mentre un altre grup de manifestants esperava dins l'edifici. Poc després de les vuit del matí els diputats de la CUP Dolors Sabater, Carles Riera, Xavier Pellicer i Eulàlia Reguant han arribat a la concentració i s'han col·locat davant del cordó policial.Quan els Mossos han entrat al bloc, els activistes han respost llançant pintura al cordó policial. Alguns agents han reaccionat colpejant amb la porra els manifestants. Instants després que els Mossos entressin a l'edifici, el sindicat ha anunciat l'ocupació de la seu nacional d'ERC, l'endemà de la presa de possessió de Pere Aragonès. Asseguren que no marxaran fins que els antiavalots ho facin del Bloc Llavors.El jutjat, de fet, ha insistit que els joves tenen alternativa i els ha instat a viure a casa de veïns o familiars per no quedar-se al carrer. A l'abril els tres veïns ja es van enfrontar a un intent de desallotjament però el van poder aturar gràcies a la resistència del Sindicat de Barri del Poble-Sec. Aquest dimarts, el sindicat ha tornat a convocar els veïns a les vuit del matí per intentar frenar el desnonament. Des del col·lectiu, insisteixen que l'ordre de llançament arriba amb la moratòria estatal de desnonaments encara vigent.La data prevista inicialment per al segon intent era el 17 de maig però el jutge va ajornar l'execució argumentant que els Mossos no disposaven de prou efectius de la Brigada Mòbil per auxiliar la comitiva judicial. Un extrem que fonts oficials del cos neguen a NacióDigital El desnonament centra les mirades de tot el moviment per l'habitatge de Catalunya. El desplegament dels Mossos arriba just després que s'hagin desencallat les negociacions per formar Govern entre ERC i Junts, i també després que ERC i la CUP pactessin no enviar antiavalots als desnonaments.No és la primera vegada que el cas del Bloc Llavors centra totes les mirades. Al març del 2020, poc després que la Generalitat aprovés el seu darrer decret antidesnonaments, els Mossos van executar el desnonament de sis famílies vulnerables, convertint la normativa en paper mullat

