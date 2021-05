L'1x1 definitiu del nou Govern: paritari, renovat i amb perfils tècnics

Pere Aragonès, en una reunió del Govern. Foto: Rubén Moreno / Govern

Pere Aragonès (Pineda de Mar, 1982) assumeix el repte de presidir la Generalitat en un moment complex, marcat per les conseqüències econòmiques i socials del coronavirus i pel bloqueig de la resolució del conflicte polític amb l'Estat. Amb una llarga trajectòria dins del partit -va liderar-ne les joventuts, que van ser clau per arrossegar ERC al no a l'Estatut- i al Parlament, va ser escollit per Oriol Junqueras com a successor després de treballar amb ell com a secretari d'Economia. Amb Junqueras empresonat i Marta Rovira exiliada, Aragonès s'ha convertit en l'home fort d'ERC i, malgrat no guanyar les eleccions -va quedar segon, empatat amb escons amb Salvador Illa-, la reedició de l'aliança amb Junts l'ha portat a Palau. Feia dècades que a la Generalitat no hi manava un president amb carnet dels republicans. Farà bandera del diàleg amb l'Estat, segell que ha volgut potenciar ERC després d'haver promogut la declaració d'independència del 2017 un cop celebrat el referèndum de l'1-O.