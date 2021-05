Aragonès impulsarà l'acord per l'autodeterminació i l'amnistia abans de la taula de diàleg

Pere Aragonès, president electe de la Generalitat, ha assegurat aquest matí en una entrevista a RAC1 que impulsarà l'acord nacional per l'autodeterminació i l'amnistia -previst en l'acord signat per ERC i Junts la setmana passada- abans de reunir la taula de diàleg entre el nou Govern i la Moncloa. "La nostra voluntat és iniciar aquesta mesa de negociació el més aviat possible. Si és abans de l'estiu, millor. Abans, però, vull fer una cosa: arrencar l'acord nacional per l'autodeterminació i l'amnistia. A la taula de diàleg no només hi ha d'anar el Govern, la idea és compartir propostes de manera com més àmplia millor, per quan anem a la mesa dir que al darrere hi ha la societat civil mobilitzada", ha assenyalat Aragonès, que prendrà possessió aquest vespre a Palau.El dirigent d'ERC ha ressaltat que seria "lògic" anar a la Moncloa a reunir-se amb Pedro Sánchez abans de la trobada de la mesa de diàleg. Els dos presidents ja han estat en contacte a través de missatges des de la investidura, i aquesta setmana tindran una conversa telefònica més llarga. Entre les prioritats d'Aragonès per plantejar a Sànchez hi ha els fons europeus -Catalunya espera rebre fins a 30.000 milions dels 140.000 que li pertoquen a l'Estat- i la resolució del conflicte polític amb l'Estat. Preguntat sobre si impulsarà un nou Estatut, ha indicat que aquesta no és la seva opció, i ha indicat que qualsevol consulta a Catalunya -inclosa en el plantejament inicial de la taula de diàleg, inclosa en l'acord PSOE-ERC per la investidura de Sánchez a principis del 2020- ha d'incloure l'opció de la independència. "Hem de forçar l'Estat negociar", ha dit.El president electe no ha volgut explicitar cap renúncia a la via unilateral, però no l'ha situat com a prioritària, almenys fins que l'independentisme no tingui més "força", tant interna com a nivell internacional. "L'Estat té les eines per ser unilateral. Nosaltres necessitem enfortir la posició a nivell internacional, a nivell intern, ser més musculats. Serem més forts. No és tant el qe vulguis fer, sinó què pots fer ara, com et prepares i com millores", ha assenyalat Aragonès, que ha demanat aprendre de la situació produïda la tardor del 2017 amb el referèndum i la mobilització del 3-O. En tot cas, ha indicat que la via primordial ha de ser l'escocesa i que l'Estat s'ha "d'atrevir" a guanyar un referèndum sobre la independència amb un projecte alternatiu al de la Generalitat.Aragonès prendrà possessió aquest vespre al Pati dels Tarongers. Qui li imposarà la medalla de president serà el seu antecessor en el càrrec, Quim Torra, que va abandonar la Generalitat el 28 de setembre de l'any passat després de ser inhabilitat pel Tribunal Suprem. El dirigent d'ERC li va demanar que participés en l'acte i han acabat de lligar-ho a través de missatges. Missatges com els que està intercanviant amb Junts per la composició del Govern, que ha indicat que farà pública demà dimarts. Sobre el futur conseller d'Economia, Jaume Giró , ha indicat que l'uneix una "molt bona amistat".Pel que fa a la relació amb Carles Puigdemont, ha assenyalat que Josep Rius, un dels seus homes de confiança i diputat de Junts, li va entregar una carta elaborada pel líder a l'exili en la qual el felicitava per la tria com a president. S'ha mostrat a disposició per anar-lo a veure a Waterloo en les properes setmanes. Sobre el paper d'Oriol Junqueras, màxim dirigent d'ERC, ha assenyalat que no li caldrà "matar el pare" a nivell polític perquè els seus rols seran "complementaris", separant Govern i partit.

