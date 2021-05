Mor el vident Octavio Aceves

El vident Octavio Aceves ha mort aquesta matinada als 73 anys. Popular dels programes de televisió a Espanya, on va obtenir notorietat, quan es va retirar de la vida pública per una situació econòmica complicada dedicat només al tarot.Des de fa dos anys patia alzhèimer, com va explicar en una de les seves darreres intervencions televisives a Telecinco, i va ingressar en una residència per rebre l'atenció mèdica necessària. Una infecció renal el mantenia hospitalitzat a Guadalajara fins que ha perdut la vida.

