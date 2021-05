Victòria Alsina, exdelegada del Govern als Estats Units, serà la nova consellera d'Acció Exterior

L'exdelegada del Govern de la Generalitat als Estats Units d'Amèrica i actual co-coordinadora del grup de treball Catalunya 2022, Victòria Alsina, serà qui ocupi el càrrec de consellera d'Exteriors i Transparència al nou Consell Executiu. L'elecció, a proposta de Junts, és la tercera que es concreta d'entre els departaments que corresponen al partit de Jordi Sànchez i Carles Puigdemont, després de fer-se pública la incorporació de Jaume Giró per a la cartera d'Economia i la de Josep Maria Argimon per a Salut, anunciada en campanya electoral, apostant així de moment per tres persones de fora de l'estructura de la formació que lidera Carles Puigdemont. Un dels membres del seu entorn més immediat, Josep Rius, va declinar formar part de l'executiu com a conseller d'Acció Exterior.El nom d'Alsina ja havia estat avançat pel diari Ara , el diputat Joan Canadell ho va donar per fet a TV3 dissabte a la nit i l'ACN ha pogut confirmar el seu nomenament de fonts del partit. Professora i directora acadèmica del Centre per a la Ciència i el Progrés Urbà de la Universitat de Nova York i investigadora en cap del Laboratori de Governança (The GovLab) de la mateixa universitat, la nova consellera és també doctora en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, on també va cursar la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració.A més, té un MPA de la Universitat Autònoma de Barcelona i un màster en Direcció Pública d'Esade. En el camp més institucional, Alsina ha estat delegada de la Generalitat als Estats Units i el Canadà, i actualment co-coordina el grup de treball Catalunya 2022 al costat de Genís Roca.

