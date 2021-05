«La Vanguardia» prescindeix de Pilar Rahola

El diari del Grupo Godó, dirigit per Jordi Juan, ha decidit prescindir d'una de les seves articulistes estrella, després d'anys de col·laboració, tal com ha pogut confirmar. Els motius de l'acomiadament són econòmics, segons les fonts consultades per aquest diari. Rahola, amb presència periòdica al rotatiu, perd així un dels aparadors mediàtics dels quals disposava. L'escriptora i tertuliana comenta l'actualitat a-als programes-, així com a RAC1. També disposa d'un canal de Youtube en el qual amplia les seves anàlisis, missatges que també es difonen des del diari El Nacional, dirigit per José Antich, amb qui ja va coincidir en l'etapa a La Vanguardia.En la columna reflexiona sobre la "cruïlla" en què es troba el país i exposa la necessitat de defensar els "interessos nacionals" davant un Estat que defineix com a "abusiu i descarnat". L'escriptora lamenta el "silenci de la societat civil, des de les organitzacions empresarials fins als poders mediàtics". "D'aquest silenci i d'aquesta servitud es nodreix la nostra decadència", sentencia en l'article, que inclou referències a Baltasar Porcel. El detall no és menor., quan l'escriptor ja es trobava greument malalt i va decidir abandonar compromisos professionals.Amb més d'una vintena de llibres publicats, Rahola ha gaudit d'influència en la via política del país, especialment en la darrera dècada. Persona de la màxima confiança d'Artur Mas -va escriure una biografia de l'expresident de la Generalitat-, també manté una relació estreta amb Carles Puigdemont. Les seves anàlisis estan impregnades d'aquesta proximitat amb Waterloo.Associada a l'ecosistema mediàtic de Junts com ho havia estat abans del de Convergència, Rahola també va ser la cap de files d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, va exercir com a diputada independentista al Congrés i, un cop Àngel Colom es va lligar de la formació republicana, va fundar el Partit per la Independència (PI). Aquella va ser l'última experiència en política activa. Des de llavors, va orientar la seva carrera com a escriptora -el 2017 va guanyar el Premi Ramon Llull- i analista en mitjans, escrits i audiovisuals. El seu darrer llibre és L'espia del Ritz (Planeta).

