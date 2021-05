Itàlia guanya l'Eurovisió de la pandèmia en què Espanya torna a fracassar

Itàlia ja té el seu micròfon de vidre. El festival d’Eurovisió ha acaparat aquest dissabte a la nit les televisions de tota Europa i el quartet de rock Måneskin amb Zitti e buoni són part de la seva història.Dos anys després de l’última gala, la de l’any passat es va suspendre per la pandèmia de la Covid-19, el certamen musical ha pogut celebrar la seva 65a gala. Més de mig segle de música que ha vist gèneres i artistes de tots els formats cantant en fins a 68 idiomes, fins i tot en català, que hi va ser present per primer cop el 2004 per part de la representant andorrana Marta Roure.Rotterdam ha estat avui la ciutat amfitriona de la nit, ja que Duncan Laurence va ser el guanyador de l’edició del 2019 a Israel, a qui Netta va entregar-li el guardó. Un Laurence que no ha pogut estar present a la gala perquè dijous va donar positiu en coronavirus i no ha pogut entregar el microfon de vidre a l'actual vencedora.I és que la pandèmia ha estat una de les protagonistes d’aquesta edició. El grup Dadi & Gagnamagnið, representants d’Islàndia amb el seu 10 years, tampoc han pogut actuar en directe perquè un dels membres va ser positiu en Covid i estan en quarentena. S’ha vist, per primer cop en la història d’Eurovisió, una actuació en diferit.Tot i que les apostes eurovisives donaven Itàlia com a clara vencedora de la nit, el vot del jurat ha canviat els esquemes des del principi i Suïssa ha estat la preferida. El televot, però, ho ha alterat tot i el país mediterrani s'ha proclamat vencedor. El fet més destacat de la nit ha estat que els teleespectadors han donat zero punts a quatre països per primer cop en la història del festival.Pel que fa a Espanya, el representant Blas Cantó estava en les últimes posicions de les taules d’apostes i finalment ha acabat el 24 dels 26 finalistes amb sis punts. El cantant, que avui ha complert "el somni de la seva vida", ha dedicat l’actuació, com ja havia avançat durant els darrers dies, a la seva àvia, morta per Covid els darrers mesos, i al seu pare, que va morir mentre Cantó escrivia Voy a quedarme.L’Ahoy de Rotterdam, seu d’Eurovisió 2021, estava ple de gom a gom. Enguany, però, tot i que s’hi han pogut veure banderes de tots els països participants, tot el públic era nacional, una altra limitació de la pandèmia. Com a anècdota, el municipi espanyol de Potes, que sempre estava present a la gala amb una gran bandera, aquest any no ha tingut el seu moment de glòria.Algunes dades curioses de la nit: és el primer any que l'escenari té dues pantalles, la principal i una lateral que permet generar més profunditat; la representant de Grècia, Stefania, és la benjamina de l'edició amb només 18 anys; el representant noruec pateix síndrome de Tourette, i Portugal és el primer cop que canta en anglès des que es presenta a Eurovisió.Un dia com avui, no podem oblidar-nos dels eurofans. Les xarxes feia dies que denotaven la proximitat del festival i aquesta nit han explotat. Així doncs, ha estat possible veure tuits amb missatges tan reivindicatius com "Israel, amb una cançó que es titula Set me free ("Allibera'm"), no hauria d'estar al programa aquest any estant pràcticament en guerra amb Palestina". Això no obstant, la majoria han celebrat el retorn del certamen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor