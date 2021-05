El Port de Barcelona promou una aliança entre el Liceu i l'Hermitage per crear un gran «hub» cultural del mar

El Teatre del Liceu i el Museu Hermitage Barcelona, amb el vistiplau del Port de Barcelona, han iniciat converses per arribar a un acord de col·laboració i crear un gran "hub" cultural del mar, una alternativa al projecte inicial de l'Hermitage. En un comunicat, el Port de Barcelona assenyala que el nou espai funcionaria com un centre cultural "d'art total", on conviurien diverses activitats i entitats de referència de la ciutat, des de representacions i programes expositius a d'altres relacionades amb l'art, la cultura, la recerca i la innovació.Segons els impulsors, la nova proposta també s'ajusta a les demandes de l'Ajuntament de Barcelona, que aposta per un projecte enfocat al públic local i sostenible en termes de la mobilitat. El nou projecte, segons el Port de Barcelona, facilitaria al Liceu la disposició d'espais complementaris per desenvolupar activitats artístiques i formatives, una fórmula que utilitzen altres grans teatres d'òpera internacionals. "Així, s'impulsaria el futur espai com un centre cultural, multidisciplinari i transversal, dotat d'un caràcter diferencial i amb un fort component local i arrelat a la ciutat", subratlla el Port.Per altra banda, l'organisme presidit per Mercè Conesa assenyala que la construcció d'aquest centre cultural suposaria una inversió privada de 50 milions d'euros i generaria al voltant de 380 llocs de treball. "Es tracta d'un importantíssim catalitzador per a accelerar la recuperació econòmica a la ciutat de Barcelona [...] que també contribuirà a generar identitat de país, aportant prestigi a la marca Barcelona i en beneficis indirectes per a la resta de l'economia", ha assenyalat Conesa.Un cop se signi el conveni de col·laboració entre el Liceu i l'Hermitage –una decisió condicionada a la decisió de l'Ajuntament de Barcelona-, les parts elaboraran un pal d'actuació que establirà les bases del nou projecte. Alhora, l'espai estarà obert a incorporar noves entitats.El comunicat, publicat aquest dissabte, arriba una setmana després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, confirmés que s'estaven mantenint converses sobre un projecte alternatiu a l'Hermitage. Colau va reiterar que la proposa original de l'Hermitage no els sembla "interessant", però va explicar que durant els últims dies s'ha intensificat el diàleg amb el Port de Barcelona per dissenyar un projecte "alternatiu, engrescador i alineat amb els objectius de la ciutat".

