Mor l'exporter del Barça Francesc Arnau als 46 anys

🖤 Lamentem profundament la mort de Francesc Arnau (1975), format al futbol base del FC Barcelona i porter del primer equip entre 1998 i 2001. Actualment, exercia de director esportiu del Real Oviedo. Descansi en pau 🙏 pic.twitter.com/WE5m3Kd8i6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 22, 2021

El meu condol a la família, als amics i a tots els companys del món del futbol del nostre ex-jugador Francesc Arnau. Condolences al @RealOviedo on exercia de director esportiu. — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) May 22, 2021

L'exporter del Barça Francesc Arnau ha mort aquesta matinada als 46 anys, segons ha confirmat l'Oviedo, el club d'on ara era director esportiu. A més del club blaugrana, havia jugat també al Màlaga. Era de les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa, i el club ja s'ha sumat al dol per la mort de l'il·lustre exfutbolista garrotxí. La notícia ha deixat consternat el món de l'esport. Arnau no patia cap malaltia.Mitjans asturians han explicat que Arnau estava centrat en la planificació esportiva de la propera temporada amb l'Oviedo. Divendres se'l va veure treballant amb normalitat a les instal·lacions del club amb la resta de la directiva. Feia un any i mig que havia arribat a l'Oviedo i tenia l'objectiu de dibuixar un nou projecte després de dues temporades lluitant per garantir la permanència. El Barça s'ha acomiadat a través de Twitter, i també el seu president, Joan Laporta.Nascut l'any 1975, va entrar a la Masia i va passar pels equips inferiors del Barça. Va debutar amb el primer equip de la mà de Bobby Robson el 1996, en un partit contra l'Atlètic de Madrid que va acabar amb empat a tres. No va entrar a la primera plantilla fins l'any 1998, amb Louis Van Gaal. Va jugar tres temporades en una etapa difícil a l'equip blaugrana, i va compartir posició amb Ruud Hesp i Víto Baía. Va ser l'any del centenari i el Barça va guanyar la Lliga.En aquell equip hi havia llegendes del club com Pep Guardiola, Luis Enrique o Rivaldo, i també va coincidir amb Carles Puyol i Xavi Hernàndez, que acabarien fent història amb la samarreta blaugrana. Arnau va jugar deu any al Màlaga i es va convertir en el futbolista amb més temps al club. L'any 2011 es va retirar i després va convertir-se en director esportiu.

