Nou desmarcatge del futur Govern. Josep Rius, excap de gabinet de Carles Puigdemont i un dels seus col·laboradors més estrets, tampoc serà al futur executiu malgrat la proposta que li va fer arribar Jordi Sànchez per convertir-se en vicepresident i conseller d'Acció Exterior, segons ha avançat aquest dissabte La Vanguardia i ha confirmat. La decisió arriba tan sols uns dies més tard que Elsa Artadi, també membre del pinyol de Puigdemont, comuniqués al líder a l'exili i a Sànchez que no entraria al nou Govern com a vicepresidenta i consellera d'Economia i Hisenda . La cartera econòmica anirà a mans de Jaume Giró, però la vicepresidència continua vacant. El nucli dur de l'expresident, en tot cas, es desmarca d'inici del nou executiu.Acció Exterior era una de les més cobejades en la negociació i, en passar ara a mans de Junts, està cridada a tenir una interlocució política més fluïda amb elque lidera Puigdemont. La conselleria és una de les que més ha notat l'acció judicial de l'Estat per múltiples vies. L'última d'elles, l'acció del Tribunal de Comptes, que demana a exresponsables de la diplomàcia catalana -el cas paradigmàtic és el d'Albert Royo, al capdavant del Diplocat- fiances milionàries per la seva activitat relacionada amb el procés. Les delegacions a l'estranger es van tancar amb l'aplicació del 155 i al llarg d'aquesta legislatura s'han anat reobrint en una desena de països.Un dels arguments que ha esgrimit Rius per no formar part del nou executiu és que té ganes d'ajudar el Govern, l'estructura de l'exili i els presos decom a diputat i com a vicepresident de la seva formació, responsabilitat que va adquirir a l'agost. De tot plegat en va parlar amb Sànchez, i també amb Puigdemont i Laura Borràs. La decisió, en aquest sentit, des de Junts es qualifica de "col·legiada", i s'apunta que hi ha suficients actors amb presència dins del partit per situar-los a la primera fila de l'executiu.La negativa de Rius a assumir la vicepresidència fa que continuï obert el càsting dins de Junts, una operació liderada -una vegada més- pel seu secretari general. Sànchez és qui està seleccionant els noms, entre els quals comencen a agafar força-exdiputada al Congrés i regidora a Sabadell, que podria ocupar Justícia- i, fundadora de la Crida al costat de Sànchez i provinent d'ERC. Sectors de Junts més vinculats a l'ànima postconvergent pressionen perquè, ara a Territori i molt proper tant a Josep Rull com a Jordi Turull, es mantingui a l'executiu. De fet, aquests sectors veurien amb bons ulls que fos vicepresident, un càrrec pel que també podria estar ben posicionat Jordi Puigneró, ara a Polítiques Digitals.Rius continuarà com a vicepresident de Junts al costat d'Artadi, Jordi Turull i Anna Erra, escollida fa dues setmanes presidenta del consell nacional de la formació. Ha format part de les negociacions amb ERC per la investidura d'Aragonès i per posar en marxa el nou Govern, tot i que el protagonisme principal l'ha tingut Sànchez. Rius ha estat integrant de totes les grans negociacions amb els republicans al llarg dels últims anys, i el seu perfil polític va créixer en el moment en què va ser escollit com a integrant de la taula de diàleg amb l'Estat . Com a director general d'Anàlisi i Prospectiva ha format part de l'estructura de Palau, on va entrar com a cap de gabinet de Carles Puigdemont el gener del 2016. Abans havia estat estret col·laborador de Quim Forn en l'etapa de Xavier Trias com a alcalde de Barcelona. No va militar mai a CDC, però sí al PDECat.Un dels seus punts forts és la relació que té amb la Moncloa. Quan Pedro Sánchez va visitar el Palau de la Generalitat a principis de febrer de l'any passat, una cita clau perquè va desencallar la posada en marxa de la taula de diàleg, es va reunir amb, el principal estrateg del president del govern espanyol. Per tant, es tracta d'un estret col·laborador de Puigdemont que té entrada a la Moncloa. A la tardor va decidir presentar-se a les primàries de Junts per anar als primers llocs de la llista del 14-F, i va ser escollit per darrere de tots els consellers de l'anterior Govern. De perfil discret, la seva presència als mitjans de comunicació tendeix a ser escassa.Fins ara, les dues tries de Junts han estat independents. Es tracta de, que es dona per fet que serà conseller de Salut en substitució d'Alba Vergés, i dea Economia. Argimon va ser fitxat per la candidata Laura Borràs -ara presidenta del Parlament- durant la campanya en el transcurs d'un dinar, mentre que Giró va rebre la proposta de ser conseller d'Economia aquest dilluns, just després que Artadi comuniqués a la cúpula de Junts la seva intenció de no ser a l'executiu. El nou titular d'Economia serà l'encarregat de convertir l'Institut Català de Finances (ICF) en una banca pública catalana, tal com consta en l'acord entre ERC i Junts.

