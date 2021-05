Jaume Giró serà el conseller d'Economia del nou Govern

Fitxatge rellevant per al futur Govern. Jaume Giró, exalt directiu de La Caixa i home fort de la candidatura de Joan Laporta a les eleccions al Barça -tot i que no es va integrar a la junta quan ja havien passat els comicis-, es convertirà en el nou conseller d'Economia, tal com ha avançat l' Ara i han confirmat fonts de Junts a. El departament, això sí, no anirà vinculat a la vicepresidència, a diferència de les últimes dues legislatures. La conselleria d'Economia és una de les més importants del Govern en la mesura que controla el pressupost, liderarà el diàleg amb Madrid pels recursos del finançament i serà coresponsable de la gestió dels fons europeus.En aquest cas, a banda, Giró -així ho remarquen les fonts consultades- té l'encàrrec de crear una banca pública catalana, inclosa dins l'acord signat entre ERC i Junts. Qui li ha ofert la possibilitat d'entrar com a conseller és Jordi Sànchez, secretari general de la formació que lidera Carles Puigdemont, que és qui està coordinant el càsting dels consellers i conselleres que formaran part del nou executiu. La comunicació entre Sànchez i l'exdirectiu de La Caixa va arrencar dilluns i, en un primer moment, també se li va oferir la vicepresidència, una cartera que finalment no ha estat acceptada.La persona que estava cridada a ser consellera d'Economia i Hisenda -i també vicepresidenta, en el seu cas- era Elsa Artadi, que dilluns va comunicar a Puigdemont la seva intenció de no formar part de l'executiu La incorporació de Giró, un perfil ben connectat amb l'establishment barceloní i de Madrid, altera les possibilitats dels actuals membres del Govern de continuar-hi, especialment els homes. Ja hi ha dues places fixes -Giró a Economia, Josep Maria Argimon a Salut- ocupades, de manera que en queden cinc per repartir: Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana; Justícia; Drets Socials; Acció Exterior i Transparència; i Recerca i Universitats. Almenys tres places haurien d'estar ocupades per dones. Els nom de Gemma Geis és fix a les travesses, i s'hi ha sumat ara Lourdes Ciuró, regidora a Sabadell i exdiputada al Congrés.Giró és un dels homes que coneix millor els engranatges del poder a Catalunya. Format a Esade i a la Universitat de Navarra, va començar la seva carrera periodística als mitjans com a cap de la secció d'economia a Europa Press. Vinculat durant anys a La Caixa, on va entrar el 2009 com a director executiu de Comunicació i Relacions Institucionals, va ser després director general de la Fundació Bancària, que va abandonar a finals del 2019. Amb anterioritat, havia estat a Repsol i a Gas Natural (1990-2004), sempre com a director de comunicació.El futur conseller coneix a fons l'economia catalana i ha conegut de prop alguns dels grans capitans d'indústria del país. A Gas Natural va veure passar la personalitat carismàtica de Pere Duran Farell. Després, amb l'arribada d'Antoni Brufau, va ser el seu home de confiança, fins al punt que Brufau se'l va endur amb ell quan va deixar la gasística per assumir la presidència de Repsol YPF. Va ser des d'aquesta posició que va ser cridat per Isidre Fainé a La Caixa, on va exercir com a director general adjunt de CaixaBank fins que el 2014 va passar a la direcció de la Fundació Bancària.Ha fundat la consultoria Reputation&Strategy Consultants, que darrerament s'ha fet amb la gestió del digital The New Barcelona Post, un mitjà que té com a objectiu rellançar la imatge de Barcelona i la seva projecció internacional. En la nota que va escriure al fer-se càrrec del digital, recordava un refrany alemany sobre el que ha de ser l'espai urbà: "L'aire de la ciutat et farà lliure". Aragonès va ser un dels convidats a la boda de la seva filla, una fotografia que va generar remor a les xarxes socials.

