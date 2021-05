El Constitucional francès tomba la primera llei per a protegir les «llengües regionals»

El text va superar fa setmanes la votació a l'Assemblea Nacional per 247 vots a favor i 76 en contra , amb una redacció



Una seixantena de diputats van presentar recurs contra la nova legislació, i el Constitucional l'ha retallat dràsticament. El tribunal considera que dos dels articles de la llei són anticonstitucionals i que "la llengua de la República és el francès".



La llei s'havia de convertir en una base legal perquè les llengües minoritàries reconegudes a França (el basc, el cors, l'occità i el bretó) puguin ensenyar-se en centres públics al 50% a través d'una immersió lingüística. La redacció de la llei podia afectar totes les llengües minoritàries que es parlen al territori, com el català.



La nova legislació exigia però que l'ensenyament d'aquestes llengües "no afecti el francès". El diputat bretó Paul Molac va ser l'impulsor de la nova llei amb una gran aprovació, però ara ha topat amb la justícia. El govern francès d'Emmanuel Macron es va oposar des d'un principi a la llei, assegurant que "podria afectar l'ensenyament del francès" en aquests centres regionals. similar a la llei acceptada prèviament el desembre de 2020 al Senat.





El Tribunal Constitucional francès ha tombat la nova llei que havia de protegir i promocionar les anomenades "llengües regionals" del país El text original també donava suport al finançament públic de les escoles privades que ensenyen les llengües minoritàries, com és el cas del centre català La Bressola, a la Catalunya Nord. El català no està reconegut de manera oficial a França, però la Delegació General per a l'idioma francès i les llengües de França assegura que al país se'n parlen més de 80. La llengua catalana havia estat protegida abans per l'estat francès a través de la llei Deixonne, aprovada el 1954 però derogada el 1975.

