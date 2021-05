Per primer cop des de la instauració de la democràcia, les pimes tindran una organització independent a nivell estatal al marge de la gran patronal CEOE. Aquest divendres s'ha presentat a Madrid, amb assistència de la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, la nova Conpymes (Confederació Nacional de Pimes), que reuneix 57 organitzacions territorials i d'altres de sectorials, entre elles la Unió d'Associacions de Treballadors Autònom i Emprenedors (UATAE) o la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG).El paper de la catalana Pimec, però, ha estat determinant en el naixement del projecte. El seu president, Antoni Cañete, és vicepresident primer de la confederació i n'ha estat un dels ideòlegs i impulsors. De fet, el model Pimec és referencial, ja que a Catalunya, a diferència de l'estat espanyol, Pimec ha representat les pimes a banda de Foment del Treball. A Espanya, la CEOE disposa d'una organització de pimes, la Cepyme, però sotmesa als interessos de la gran patronal.En una roda de premsa, José Luis Roca, president de la confederació, que ha comparegut amb María José Landáburu i Antoni Cañete, ha explicat que Conpymes propugna un model productiu diferent, que superi el "model capitalista extractiu" en favor d'un model de creixement sostenible, amb igualtat d'oportunitats entre les empreses. Roca ha recordat que un 50% del PIB mundial està en mans d'oligopolis i la petita i mitjana empresa no pot entrar-hi, el que genera baixa productivitat i un gran endeutament.Cañete ha explicat que les pimes són el 99,8% del teixit empresarial, un 70% de l'ocupació i més del 70% del PIB. Però tot i aquesta realitat, les pimes no han tingut mai la possibilitat de tenir una veu pròpia. Cañete ha parlat del fet que el naixement d ela nova organització acaba amb una anomalia i homologa el mapa patronal amb el d'Europa.Conpymes aplega ja dos milions d'empreses i ara iniciarà la batalla per la representació empresarial. Un pols que serà dur amb la CEOE, malgrat que els impulsors de la nova entitat han insistiti avui en què venen a ocupar "un espai democràtic de representació i no neixem contra ningú". Des del govern espanyol, no s'ha amagat certa complicitat amb un projecte que, si més no, retallarà el poder fins ara inqüestionat de la CEOE en el front empresarial espanyol.

