Els comuns certifiquen la distància amb Aragonès i carreguen contra el «canvi de cromos» amb Junts

"La fórmula està esgotada", ha ressaltat Jéssica Albiach, cap de files dels comuns, en reiterades ocasions durant la segona sessió del debat d'investidura de Pere Aragonès . Es referia al Govern que es formarà entre ERC i Junts els propers dies. "Només han guanyat uns mesos al calendari, ha fet una puntada de peu endavant", ha apuntat la dirigent d'En Comú Podem, que ha criticat el candidat republicà per no haver apostat per un executiu "progressista" i ha assenyalat que Junts ha sortit guanyant la partida de la negociació perquè s'assumeix el rol, segons ella, del Consell per la República. Aragonès els ha demanat "generositat" amb una abstenció i els ha continuat estenent la mà de cara a la legislatura. El presidenciable ha recordat que ERC va facilitar la investidura de Pedro Sánchez i va avalar el govern de coalició amb Unides Podem, però la cap de files dels comuns no s'ha mogut del vot contrari a Aragonès.Albiach ha carregat contra la "paràlisi" viscuda els últims tres mesos. "La pandèmia s'ha vist esborrada de les negociacions, només es parlava del Consell per la República", ha assenyalat la cap de files d'En Comú Podem, que la setmana passada va donar per trencades les negociacions amb ERC per la investidura -en aquell moment Aragonès encara apostava per governar en solitari- i avui s'ha mostrat molt crítica amb el fet que la coalició entre els republicans i Junts no sigui "cap canvi". "L'abstenció del 14-F va ser un missatge clar: o la política comença a canviar, o la distància entre representants i representats serà cada dia més gran", ha remarcat Albiach.La cap de files dels comuns ha indicat que la fórmula actual està caducada des del 29 de gener de l'any passat, quan l'expresident Quim Torra va certificar el final polític de la legislatura . El nou executiu, ha indicat, podria convertir-se en un "zombi" tot i l'existència d'una "majoria progressista" per impulsar un canvi a la Generalitat. "No hi pot haver canvi d'etapa si no hi ha canvi de Govern", ha ressaltat Albiach. "Només hem escoltat soroll de cadires i Consell per la República", ha apuntat. En lloc d'un canvi a l'executiu, ha reflexionat, només s'ha produït un "canvi de cromos".Albiach també ha criticat que la CUP sortís al "rescat" de l'acord entre ERC i Junts, i ha lamentat que pensin que és millor un executiu amb els de Carles Puigdemont que no pas amb els comuns. "A nosaltres no ens trobaran en el processisme ni en la fantasia que és compatible el lliure mercat amb la justícia social. Sabem que la unitat és falsa, i per això no hi podem participar", ha ressaltat la cap de files dels comuns. En direcció al PSC, Albiach ha indicat que els vots "són per posar-los a treballar, no per exihibir-los en una urna". Salvador Illa no ha estat capaç d'articular cap majoria."El nou Govern és la seqüela d'un executiu que no ha funcionat. Les segones i terceres parts no són mai millors que les primeres", ha assenyalat la líder d'En Comú Podem. "Havien d'escollir entre parlar amb el 80% o bé només amb el 52%. Però en aquest acord no hi guanya ERC, qui guanya és Junts. I amb això tindrem un Govern amb obsolescència programada", ha ressaltat. Albiach ha repetit que Junts ha guanyat als despatxos el que no ha guanyat a les urnes, i ho ha justificat en les polítiques de Salut i habitatge que es durant a terme al llarg de la propera legislatura.

