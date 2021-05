Sabater avisa Aragonès que només podrà sostenir el Govern si compleix l'acord amb la CUP

El discurs més esperat de la segona sessió del debat d'investidura de Pere Aragonès era el de la CUP, soci imprescindible per completar la majoria independentista al Parlament. Els anticapitalistes, que van subscriure un pacte amb ERC abans de l'aliança dels republicans amb Junts, han fet valer aquest divendres els seus principis. El discurs de Dolors Sabater ha incidit en la necessitat de combatre les desigualtat eixamplades per la crisi -s'ha estès en la carpeta social- i ha demanat no aparcar la via de la "confrontació" amb l'Estat, però també ha enviat un missatge diàfan a Aragonès: la CUP només podrà sostenir el Govern si els republicans compleixen tots els punts de l'acord signat abans del primer debat d'investidura.La CUP ha posat un exemple de com s'ha de començar a desplegar l'acord subscrit: s'ha d'acabar la presència d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra en els desnonaments. "Si en les properes setmanes no es retiren els antiavalots dels desnonaments, no es podrà sostenir la majoria parlamentària", ha afirmat la dirigent anticapitalista. "Avisem que aquests nou vots [dels diputats de la CUP] no són un xec en blanc", ha explicitat Sabater, que ha recordat a Aragonès que l'entesa validada entre les seves formacions només és de "mínims".Sabater, que ha encetat la seva intervenció amb una referència a la crisi migratòria de Ceuta i l'exigència d'aturar les devolucions en calent, ha demanat "trencar les costures" dels aparells de l'Estat per continuar "caminant cap a la independència". "És imprescindible. Dins de l'Estat no hi caben els nostres drets, ni civils ni socials", ha afirmat. La veu de la CUP al Parlament ha deixat clar que consideren estèril la taula de diàleg: "En les condicions actuals, una taula de diàleg no ens conduirà a una solució del conflicte". Sabater ha advertit que la mesa de negociació amb l'Estat pot "estabilitzar" una situació de "repressió flagrant". En l'acord amb ERC, els anticapitalistes donen dos anys de coll a la taula de diàleg.Sabater també ha enviat un missatge a ERC i Junts. Els ha demanat aparcar l'"eterna batalla per arribar al despatx del Palau de la Generalitat". "Cal superar aquesta etapa, cal obrir un nou cicle polític de lluita", ha raonat per demanar un parèntesi en les "baralles" per quotes de poder. Per Sabater, l'independentisme ha de focalitzar esforços en la defensa del dret a l'autodeterminació. "Fer el referèndum i sostenir els resultats", ha concretat la cap de files de la CUP al Parlament, que ha citat el mirall d'Escòcia. També ha verbalitzat un dard al PSC de Salvador Illa. Ha retret als socialistes invocar el diàleg mentre frena el debat de l'amnistia al Congrés dels Diputats. "No s'adonen com és de greu no permetre debatre", ha afirmat la diputada, que ha compartit la seva intervenció amb Carles Riera."Els acords es compleixen", ha insistit Riera per dirigir-se al candidat a la presidència. El diputat fins i tot ha llegit un fragment de l'acord amb ERC, el que feia referència a l'"embat democràtic" amb l'Estat. En el torn de rèplica, Aragonès s'ha compromès a complir el pacte i ha reclamat fer servir els "aprenentatges" per avançar cap a l'autodeterminació. "Serem capaços de produir resultats diferents si fem nostres els aprenentatges de generacions anteriors i dels últims anys. En el millor dels casos, això serà molt complicat", ha admès el candidat d'ERC, que ha agraït el vot afirmatiu de la CUP. "Voldria que no ens quedem aquí", ha apuntat en referència a futurs acords.Els anticapitalistes van arribar a un acord amb ERC el 21 de març , cinc dies abans del primer debat d'investidura d'Aragonès, i ara s'ha de fer compatible amb l'entesa que han segellat els republicans amb Junts. Les línies generals de l'estratègia independentista -o almenys, les vies per perfilar-la- coincideixen en els dos documents, així com part de les qüestions programàtiques , però d'altres s'obvien en el text d'ERC i els de Carles Puigdemont. Es tracta bàsicament dels compromisos amb la gestió pública de serveis socials i energètics i amb les remunicipalitzacions, però també d'altres com la internalització d'interins i temporals de l'administració. Jordi Sànchez, va revelar dilluns que Junts s'està reunint amb la CUP per llimar diferències en aquests camps.Un dels aspectes més rellevants que apareixen en l'acord de Govern de coalició és la posada en marxa d'un pla pilot sobre la renda bàsica universal , que dependrà de la conselleria de la Presidència. Segons l'entesa entre ERC i la CUP, el 2021 s'havia de fer un "estudi de les millors opcions de polítiques de rendes socials per a l'erradicació de la pobresa, incloent el disseny d'un pla pilot per implementar la renda bàsica universal en alguna o algunes franges d'edat". El 2022 s'haurien d'implementar aquestes "millores i transformacions" en rendes socials i renda bàsica, l'impacte i funcionament de les quals s'avaluaria el 2023, quan es decidiria com ampliar-la.Aragonès va aprofitar la intervenció en la sessió d'ahir per elogiar els acords als quals ha arribat per ser investit, i va voler posar l'accent en la "sacsejada" que, segons ell, necessita l'acció de Govern . Una acció de Govern que es basarà en quatre "grans transformacions": social, feminista, verda i democràtica. El candidat d'ERC sortirà aquest divendres del Parlament com a president investit i dilluns, a partir de les 20.15 del vespre, prendrà possessió del càrrec en una cerimònia solemne al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. En les hores següents acabarà de perfilar el nou Govern, en el qual una de les peces clau -la vicepresidència- ha patit el sotrac de veure que Elsa Artadi ha decidit no entrar a l'executiu . La plaça correspon a Junts i no ha d'estar lligada a la conselleria d'Economia i Hisenda, com ha passat les dues últimes legislatures.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor