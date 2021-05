El TSJC obliga a ampliar ja horaris i aforament de bars i restaurants

Altres notícies que et poden interessar

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat aquest dijous les mesures cautelars subsidiàries demanades pel Gremi d'Hosteleria sobre les mesures anti-covid del Govern que van entrar en vigor el 9 de maig passat i ha acordat allargar el tancament de bars i restaurants d'11 a 12 de la nit i ampliar l'aforament interior del 30 al 50%. La decisió entra en vigor avui mateix.Les mesures entren en vigor tant aviat com es comuniquin a les parts afectades. Es dona la circumstància que el Govern preveia ampliar l'horari fins les 12 de la nit a partir de dilluns que ve però volia mantenir l'aforament interior al 30%. La resolució adoptada contindrà vots particulars ja anunciats i ha estat notificada avui mateix.El TSJC ha comunicat avui dues decisions. D'una banda, la que fa referència a les mesures cautelars sol·licitades el passat 7 de maig. De l'altra, ha autoritzat les mesures anti-covid proposades pel Govern i que permeten les reunions de fins a deu persones, així com un aforament màxim del 50% en les cerimònies religioses i casaments o funerals civils, amb un màxim de 1.000 assistents o 3.000 amb certes condicions de ventilació. Segueix prohibit el consum de begudes i aliments en concentracions al carrer. Aquestes mesures entren en vigor a partir de dilluns que ve.Pel que fa a la decisió sobre mesures cautelars, el TSJC ha pres la decisió en l'anomenada sala de la discòrdia de la sala contenciosa-administrativa. En la secció competent, de sis magistrats, la votació va acabar en empat. La llei preveu la convocatòria de la denominada sala de discòrdia, òrgan col·legiat previst per superar la impossibilitat d'obtenir una majoria. Seguint el torn establert per les normes de repartiment, d'acord amb la matèria, s'han incorporat 3 magistrats a la deliberació de la sala, cosa que feia un un total de 9 magistrat per deliberar.La petició del Gremi d'Hosteleria tenia, en el seu recurs, una sèrie de demandes que van ser desestimades, per la qual cosa la sala només ha debatut sobre les mesures cautelars subsidiàries, és a dir, sobre la segona opció presentada en el recurs.

