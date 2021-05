Mor Josep Valls, l'home que va salvar el Pont del Petroli de Badalona

Badalona ha acomiadat aquest dijous el salvador del Pont del Petroli. Josep Valls ha mort a l'edat de 86 anys, deixant enrere una vida de lluita per mantenir el patrimoni històric de la ciutat catalana. Pastisser de professió, Valls va liderar el moviment ciutadà per reclamar a l'Ajuntament de Badalona que no enfonsés el Pont del Petroli, després que Campsa desistís en l'ús del pantalà.Aquell moviment iniciat per Valls, va convèncer l'any 2001 als diferents partits polítics del consistori -llavors presidit per l'alcaldessa socialista Maite Arqué-, molts d'ells partidaris en un inici d'eliminar el Pont, en considerar que ja no servia per res. La implicació del pastisser va ser tan gran que fins i tot va pintar amb les seves mans l'estructura de color blau. La labor de Josep Valls va ser reconeguda l'any 2011, amb el premi al Badaloní de l'any, i el 2012, amb una placa commemorativa a l'entrada del Pont.Tota aquesta feina va culminar el 13 de juny de 2009, quan el Pont es va obrir per tota la ciutadania de Badalona. Avui dia, s'ha convertit en un dels indrets més icònics de la ciutat, visitat per gent de tot el país, tot i que ara està tancat després que el temporal Glòria en danyés l'estructura i el deixés dividit en dues parts.

