Jordi Puigneró serà el vicepresident del Govern i el principal dirigent de Junts a l'executiu segons assenyalen diverses fonts consultades per. Puigneró combinarà aquesta responsabilitat amb la conselleria de Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana, una de les que es veuran reformulades en el disseny que liderarà el president Pere Aragonès. El perfil de Puigneró va guanyar punts després de les negatives d' Elsa Artadi Josep Rius a formar part del nou executiu, comunicades la setmana passada a Jordi Sànchez, secretari general de Junts i el dirigent que està escollint els perfils dins del partit per omplir les peces en la nova estructura.Puigneró, al llarg del 2020, es va convertir en un dels favorits per ser el candidat efectiu de Junts a la presidència de la Generalitat fent tàndem amb Carles Puigdemont. Tot i això, quan es van obrir les primàries al partit, va optar per no confrontar-se a Laura Borràs, que va acabar imposant-se amb molta claredat davant l'altre aspirant, Damià Calvet, que comptava amb el suport de Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn. Puigneró, això sí, es va presentar a les primàries per formar part dels primers llocs de la llista, i va quedar just per darrere de Joan Canadell, Elsa Artadi i Jaume Alonso-Cuevillas . El seu nom era un dels que es donava per fet que continuaria a l'executiu, tenint en compte l'aposta estratègica que ha fet junts per Polítiques Digitals - en el primer esquema d'Aragonès no apareixia com a conselleria - i la proximitat de Puigneró amb Puigdemont.La seva relació es va fer estreta en els primers dies del líder del partit a l'exili, just després de la declaració d'independència del 2017. El seu plantejament sobre els mecanismes per posar en marxa la República digital -seguint l'exemple d'Estònia- van convèncer Puigdemont, que va incloure la conselleria de Polítiques Digitals en el programa del 21-D. Es va posar en marxa el maig del 2018, un cop investit Quim Torra com a president. S'hi va afegir Administració Pública, una competència que ara dependrà de la conselleria de Presidència, que comandarà Laura Vilagrà, d'ERC . Puigneró, que havia estat regidor a Sant Cugat, sempre ha estat centrat en aspectes digitals quan ha ocupat càrrecs a la Generalitat, primer com a director general de Telecomunicacions i després com a secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.Amb la vicepresidència, el dirigent de Junts -un dels consellers que va fer el salt del PDECat al nou partit, per bé que en el seu cas va intentar fins a l'últim moment la trencadissa entre les ànimes postconvergents- guanya un pes polític que va començar a acumular quan va ser inclòs en la taula de diàleg amb l'Estat. Un gest que es va interpretar, també, com el suport de Puigdemont a una hipotètica candidatura a la Generalitat quan arribés el moment d'afrontar les eleccions catalanes. No falten veus dins de Junts que han insistit que la tria de la vicepresidència també aniria vinculada a la tria de la persona que encapçalarà la llista a les properes eleccions catalanes, tenint en compte que Artadi es va descartar tàcitament en apostar per Barcelona.Fins ara, els tres nomenaments de Junts han estat independents. Es tracta de Josep Maria Argimon, que es dona per fet que serà conseller de Salut en substitució d'Alba Vergés, i de Jaume Giró a Economia . Argimon va ser fitxat per la candidata Laura Borràs -ara presidenta del Parlament- durant la campanya en el transcurs d'un dinar, mentre que Giró va rebre la proposta de ser conseller d'Economia aquest dilluns, just després que Artadi comuniqués a la cúpula de Junts la seva intenció de no ser a l'executiu. El nou titular d'Economia serà l'encarregat de convertir l'Institut Català de Finances (ICF) en una banca pública catalana, tal com consta en l'acord entre ERC i Junts. Victòria Alsina, exdelegada del Govern als Estats Units, assumirà Acció Exterior Una de les decisions d'aquest matí és que Damià Calvet s'ha acomiadat de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, com ha avançat. La conselleria que gestionava ara queda reformulada sobre el paraigua de Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana . Calvet ja ha comunicat al seu entorn que no repetirà en el càrrec, malgrat la seva voluntat de mantenir-se en aquesta responsabilitat. Un dels destins futurs que s'han apuntat en les últimes setmanes és que assumeixi la presidència del Port de Barcelona, ara en mans de Mercè Conesa, amb la qual havia coincidit quan els dos eren dirigents de Convergència i del PDECat a l'Ajuntament de Sant Cugat.Una de les preferències de Rull i Turull era que Calvet fos candidat a la Generalitat i que al partit s'hi situés com a home fort Miquel Buch, que en el moment de la trencadissa en l'espai de Junts era conseller d'Interior. Finalment, però, Buch va ser destituït per Quim Torra i ara Calvet disposa de poques opcions per continuar en l'executiu, perquè les altres places que queden per a Junts -Recerca i Universitats, Justícia i Drets Socials- ja tenen altres dirigents favorits per ocupar-les. Es tracta, per les dues primeres places, de Gemma Geis i de Lourdes Ciuró, en aquest últim cas sempre i quan Miquel Sàmper, ara a Interior, no continuï, a diferència del que se li va prometre a la tardor. Pel que fa a la tercera carpeta, hi ha veus que no descarten el nom de Meritxell Budó, que també és propera a Rull i a Turull i que es va mobilitzar a favor de l'acord entre socis.Pel que fa a ERC, ja tenen aquests noms confirmats. Són Joan Ignasi Elena a Interior; Teresa Jordà a Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació; Tània Verge a Feminismes i Igualtat; Roger Torrent a Empresa i Treball; Laura Vilagrà a Presidència; i Josep González Cambray a Educació. Ester Capella, fins ara a Justícia, es perfila com a delegada del Govern a Madrid en una legislatura clau per al diàleg.

