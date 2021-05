Barcelona acorda amb el Govern incorporar 100 treballadors als serveis socials en plena onada de protestes

El nombre de persones ateses sumant els serveis d’Àpats en companyia i Àpats a domicili ha passat de 3.567 a 5.032 i el nombre d’àpats de 829.663 a 1.310.986. Els ajuts d’urgència en concepte d’alimentació gestionats a través dels Centres de Serveis Socials han passat de 10.818 a 29.000 ajuts, i l’import dels mateixos d’1,77 a 6,56 milions d’euros. En matèria d'habitatge, els ajuts d’urgència han passat de 12.511 a 15.891 ajuts i l’import dels mateixos de 12,33 a 15,92 milions d’euros.L'anunci de l'Ajuntament i la Generalitat arriba en un context d'onada de protestes dels treballadors dels serveis socials. Els treballadors dels dos centres que hi ha al Raval han convocat una vaga pel 28 de maig . La principal reivindicació és que l'Ajuntament compleixi amb el compromís de deixar sense efecte el protocol que els obliga a auxiliar la comitiva judicial als desnonaments. Pérez ha assegurat que l'Ajuntament ha treballat una prova pilot per aplicar la demanda dels treballadors i n'anunciarà els resultats en les "properes setmanes".Pérez ha reconegut el "malestar" entre la plantilla i ha qualificat la convocatòria de vaga de "legítima", alhora que ha argumentat que la resposta a les demandes ha de ser conjunta entre totes les administracions.La demanda se suma a altres exigències, com la de canviar el model d'atenció als veïns per deixar enrere l'assistencialisme. El Homrani ha defensat l'aprovació del pla estratègic de serveis socials a Catalunya, acordat amb entitats socials i ens locals i que ha de servir per redefinir el model. "La pandèmia no ens ha permès fer aquest treball i hem de poder-lo fer", ha recalcat Pérez.La llista de demandes dels treballadors és llarga. A part de les ja citades, insisteixen en la insuficiència de recursos per a persones en situació d'emergència habitacional. En els darrers mesos, també s'ha evidenciat que algunes de les entitats que treballen amb l'Ajuntament per oferir servei de banc d'aliments han arribat al límit . Algunes, de fet, ja han demanat que no els derivin més usuaris.Les protestes també han arribat des del moviment per l'habitatge. La darrera va ser a càrrec del Sindicat de Barri del Poble-Sec, que va intentar ocupar el centre de serveis socials del Raval Sud, en protesta per la manca de recursos disponibles per donar resposta a l'emergència habitacional.