Qui rebrà la segona dosi d'AstraZeneca i qui la de Pfizer?

Tots els vacunats que van rebre a l'Estat la primera dosi d'AstraZeneca estan pendents aquesta setmana de saber com es completarà la seva immunització contra el coronavirus. L'aparició de casos molt infreqüents de trombosi va fer que es limités l'ús del fàrmac al grup de 60 a 70 anys, per la qual cosa els menors d'aquesta edat van quedar a l'espera.Els menors de 60 anys, un grup al qual pertanyen gairebé dos milions de vacunats amb AstraZeneca, rebran la segona dosi de Pfizer . Així ho va decidir la comissió de Salut Pública aquest dimarts després que l'assaig clínic CombiVacs demostrés que la combinació dels dos fàrmacs era segura i eficaç Les persones de 60 a 70 anys que van rebre la primera dosi de la vacuna anglosueca rebran també la segona dosi d'aquest fàrmac. Rebran la segona punxada entre 8 i 12 setmanes després de la primera.El Ministeri de Sanitat no permet l'elecció individual, però s'estudia que de forma excepcional els menors de 60 que hagin rebut la primera dosi d'AstraZeneca puguin rebre la segona dosi de la mateixa marca. Ho decidirà el consell interterritorial de Salut aquest dimecres.

