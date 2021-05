No sé cuantas veces me habrá pasado ya, ojalá haberlo grabado, gg https://t.co/Mk2iY3OIo3

No hay mujer gamer que no haya tenido este tipo de comentarios en cualquier videojuego online. Luego nos preguntamos que por qué no hay más mujeres. Que puto problema tenéis? Si somos malas, critica nuestra habilidad, no denigres nuestro género porque sí. https://t.co/G47kseTI1b