Solidaritat Catalana i Reagrupament s'oposen a l'acord de Junts amb ERC

Discrepàncies en les formacions que van acompanyar Junts en les eleccions del passat 14-F. Solidaritat Catalana per la Independència i Reagrupament s'oposen a l'acord entre ERC i Junts per conformar un nou Govern. Unes crítiques que s'uneixen també a les expressades per l'expresident Quim Torra i l'eurodiputada Clara Ponsatí aquesta setmana.Solidaritat Catalana, en un comunicat publicat aquest dimecres , manifesta el seu "desacord" amb el pacte perquè és "inconcret, mancat d'objectius clars i buit de contingut" a l'hora d'explicar com fer efectiva la República catalana. La formació creada, entre d'altres, pel president del Barça Joan Laporta, critica que la unitat és una "fal·làcia" si no es fa per tenir un "objectiu clar" d'aconseguir la independència del país.La formació també expressa la total discrepància amb la idea d'un nou referèndum d'autodeterminació -que plantejava la CUP- i buscant la via pactada que defensa ERC. L'afirmació d'un referèndum acordat, expliquen, els sembla un debat "superat i totalment contrari al mandat de l'1-O". D'acord amb aquestes idees, Solidaritat exposa que no donarà suport a cap partit o coalició per "continuar fent autonomisme sine die".Al seu torn, Reagrupament ha posat en evidència el seu desacord amb el pacte ERC-Junts a través de les xarxes socials. "Ni unilateralitat ni cap camí clar per avançar cap al mandat de l'1-O. Des de Reagrupament votarem NO a un acord que només gestionarà les engrunes", ha expressat la formació a través de Twitter Les bases de Junts han decidit aquest dimecres donar suport a un Govern en coalició amb ERC, amb el 83% dels vots. L'alternativa de quedar-se a l'oposició cedint els vots perquè els republicans conformin un executiu en solitari ha estat bancada pel 17% dels militants. Solidaritat Catalana i Reagrupament no tenen cap diputat electe, i només Democràtes, amb un sol diputat, pot canviar el sentit de vot respecte a la resta de diputats de la formació que lidera Carles Puigdemont. Tot i les discrepàncies, per tant, via lliure perquè Aragonès sigui investit.

