​NacióDigital i ReusDigital signen un acord de col·laboració

Ferran Casas, Marià Arbonès i Miquel Macià. Foto: Adrià Costa

Aquest dimecres 19 de maig es fa efectiu l'acord entre els mitjans ReusDigital a través del qual els dos mitjans establiran una col·laboració permanent que sumi la projecció nacional de NacióDigital i l'arrelament comarcal de ReusDigital, el mitjà històric de referència a la ciutat de Reus i al seu entorn des del 2008.Amb aquesta incorporació, NacióDigital suma un actiu més a una xarxa d'informació de proximitat que, entre les edicions pròpies i les associades, arriba ja a la xifra de 19. Creix i es consolida, doncs, l'estructura oberta i participativa de mitjans de caràcter privat més potent del país, íntegrament en català i amb el compromís de fer un periodisme rigorós, arrelat al món local i allunyat de les males pràctiques que en els darrers temps han degradat la imatge de la professió.En virtut de l'acord, ReusDigital i NacióDigital compartiran continguts i planificaran conjuntament la cobertura de grans esdeveniments, de manera que l'edició nacional de NacióDigital inclogui informacions de Reus que siguin d'interès per a tot el país i que, al mateix temps, ReusDigital incorpori notícies i continguts elaborats per NacióDigital i que siguin útils per reforçar l'oferta informativa en el seu àmbit territorial. Amb aquesta incorporació, NacióDiigital i ReusDigital podran coordinar la seva tasca amb les altres edicions locals que ja existeixen a les Terres de l'Ebre, el Tarragonès i el Baix Penedès, a través, respectivament d' Aguaita.cat La signatura va tenir lloc aquest dimarts, 18 de maig, a la seu de NacióDigital a Barcelona, amb la presència dels directors de ReusDigital i NacióDigital, Marià Arbonés i Miquel Macià, i del sotsdirector de ND, Ferran Casas. Durant l'acte de signatura, Arbonés va posar de manifest el salt endavant que per al seu mitjà significa disposar de la plataforma tecnològica de NacióDigital, ideada i dirigida per l'empresa Taller de Projectes, i per l'altaveu nacional de què disposarà ara ReusDigital.Per la seva banda, el director i fundador de NacióDigital, Miquel Macià, va mostrar la seva satisfacció pel fet que l'acord comenci a caminar just aquest dimecres, 19 de maig, en què es compleixen els 25 anys de l'obertura d' Osona.com , el primer pas del que avui és NacióDigital

