El Govern destina 37 milions d'euros a la connexió del tramvia per la Diagonal

L'acord de Govern d’avui permetrà iniciar els projectes de la primera fase de la infraestructura tramviària unificada, que d’acord amb el conveni són a càrrec de l’ATM, així com l’adquisició de noves unitats de material mòbil. La longitud de l’actuació és d'1,80 km, i hi haurà 3 noves parades, Verdaguer, Sicília, i Monumental. La parada existent de Glòries es reubicarà davant del Museu del Disseny. La gran novetat de l’obra és que el tramvia circularà sense catenària.



El govern d'Ada Colau veu "una gran notícia" que el Govern hagi aprovat l'aportació pressupostària a l'ampliació del tramvia entre Glòries i Verdaguer. Així ho ha assenyalat la segona tinenta d'alcaldia de Barcelona, Janet Sanz, en declaracions als mitjans.



Sanz ha celebrat que el projecte d'ampliació del tramvia "avança i no s'atura" i ha destacat positivament que el Govern de la Generalitat segueixi "convençut". La tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha remarcat que és una infraestructura "indispensable" a la ciutat. "Estem molt satisfets de l'acord", ha dit. Segons ella, Barcelona fa un pas més per fer realitat una infraestructura "de sentit comú" que esperen des de fa "més d'una dècada".



El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar 37,6 milions d'euros per a l'ampliació del tramvia entre Glòries i Verdaguer i que comportarà l'extensió de la xarxa amb tres parades més. La Generalitat ha transmès aquest import, que anirà a càrrec dels pressupostos dels futurs exercicis, a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).Les despeses que inclou el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l’ATM per a l'execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada consten de 32,6 milions d'euros per a infraestructures i sistemes i de quasi 5 milions d'euros per a material mòbil. La partida permetrà a l’ATM de Barcelona licitar els treballs.

