Reobren de nou el cas de l'assassinat d'Helena Jubany

El jutjat de primera instància de Sabadell ha ordenat noves investigacions per al cas de l'assassinat d'Helena Jubany. Concretament, el jutge acorda que la policia faci un anàlisi complet del disc dur de l'ordinador de la noia i se'n faci un atestat. Segons la Fiscalia, les converses d'un xat podrien "dirigir la investigació" cap al culpable. La policia espanyola continuarà al capdavant de la investigació malgrat que l'advocat de la família, Benet Salellas, demanava que el cas passés als Mossos d'Esquadra. Jubany va morir assassinada l'any 2001 a Sabadell i el cas es va tancar sense descobrir qui la va matar i per quin motiu.En el xat, Jubany explica que una persona l'està assetjant. Hi ha un noi, diu, que la "persegueix" per tot arreu i que "sap coses" sobre la seva intimitat. La pròpia Jubany també explica que sospita que aquesta persona podria estar darrere els anònims que va rebre abans del crim, amb aliments enverinats. Sobre la identitat de l'assetjador, Jubany només revela al seu interlocutor una dada: "Un dels clients de la biblioteca m'ha dit que és professor d'enginyeria, o alguna cosa així". Les converses són del mes de setembre de 2001, tres mesos abans que la jove fos llançada des del terrat d'un bloc de pisos. .L'agost passat, el jutjat de Sabadell va acordar reobrir el cas davant les noves proves aportades per la família. Després de mesos de pocs avenços, com va denunciar la família de la víctima, l'Audiència de Barcelona va acceptar un recurs de la defensa de Santiago Laiglesia, el principal sospitós, i va concloure que les noves diligències del jutge no eren suficients per tornar a investigar el cas Els testimonis aportats contribuïen a confirmar que Laiglesia vivia al bloc on va morir Jubany. La tesi de l'acusació és que Montserrat Careta, l'única acusada i que es va suïcidar a la presó, i la seva parella, Laiglesia, van drogar Jubany, la van pujar a la terrassa i la van llançar al buit. El tribunal va considerar que no era rellevant ni nou saber si tots dos vivien junts i va qüestionar que 20 anys més tard es poguessin aportar noves proves.Quan van tenir lloc els fets i va començar la investigació, la fase d'instrucció va estar plena d'errors. Laiglesia, principal sospitós, no ha estat mai detingut i continua en llibertat sense cap càrrec, com tota la resta de persones relacionades amb la víctima. Un dels objectius de la família fa uns mesos quan es va reobrir el cas era desmuntar la coartada de Laiglesia, que mai va ser investigat pels fets. El programa Crims, de TV3, va situar el cas de nou a l'agenda pública i el cas ha adquirit en els últims mesos molta rellevància.Els fets van passar de matinada. Helena Jubany va ser llançada des del terrat d'un bloc de pisos. Tenia 27 anys i treballava com a bibliotecària a Sentmenat (Vallès Occidental). El cadàver va ser trobat sense roba i amb cremades, amb un fort cop al cap i diverses fractures. Des de bon principi els investigadors van descartar la hipòtesi del suïcidi, i els resultats de l'autòpsia ho van confirmar. Al seu cos hi havia restes d'una substància tòxica en dosis 35 vegades superiors a la normal. Estava pràcticament en coma i no podia llançar-se daltabaix ella sola.

