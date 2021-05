El govern de Colau para els peus al Port amb l'Hermitage

L'Ajuntament de Barcelona ha volgut rebaixar les expectatives del Port amb la possibilitat que una franquícia de l'Hermitage s'instal·li a la nova bocana. En una entrevista a Betevé la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, va assegurar que els serveis jurídics del consistori estudien si el Port s'ha extralimitat elevant una proposta de concessió per al projecte.Sant insisteix que per tirar endavant el projecte és necessari un conveni entre l'Ajuntament i la institució portuària. Sanz ha assegurat que es va trobar “d’un dia per l’altre” amb la proposta de concessió.El govern municipal va demanar al Port un mes de termini perquè els serveis jurídics municipals analitzessin la documentació. Sanz avança que l'Ajuntament disposa d'informes de l'Advocacia de l'Estat que deixen clar que el museu no es pot instal·lar al port sense que hi hagi acord amb el consistori.El 26 de maig està prevista la propera reunió del Consell d'Administració del Port, mentre l'Ajuntament manté la seva negativa a l'aterratge de l'Hermitage a la nova bocana. De fet, el govern municipal planteja que aquest espai serveixi per ubicar-hi el centre de recerca i innovació European Urban Tech.

