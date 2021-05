Salut, llengua, model policial... Com seran les polítiques pactades per ERC i Junts?

L'acord entre ERC i Junts contempla mobilitzar "de forma immediata"de joves, dones, majors de 45 anys i persones en situació de vulnerabilitat, així com desplegar el Pla Estratègic de Serveis Socials, amb una inversió mínima de 917 milions. En relació a la gestió dels serveis públics, preveu consensuar i aprovar la legislació sobre el Tercer Sector, l'economia social i solidària i laTal com van pactar ERC i la CUP, el document preveu un prova pilot per-que es pilotarà des de Presidència -, però també reordenar i compactar les prestacions econòmiques socials, incloent la renda garantida de ciutadania i exigint el traspàs de l'ingrés mínim vital. També s'inclou un Pla Integral d'Abordatge del Sensellarisme i lade la llar a famílies en situació d’exclusió social.Pel que fa a l'àrea de ciutadania, l'entesa preveu desplegar tant elcom la llei d'igualtat de tracte i no discriminació. També s'exigirà el compliment de la normativa sobre l'empadronament, en especial quan no hi ha domicili fix o es tracta de persones rellogades o treballadores de les cures en règim intern.En relació a la joventut i la infància, l'acord contempla un pla per abordar la salut mental d'infants i joves, en especial pel que fa, i un pla de xoc per a l'ocupació juvenil. I per a la gent gran, l'aprovació de lai d'atenció a les persones en situació de dependència, i una Agència Integrada Social i Sanitària que potenciï la proximitat.Finalment, pel que fa a l'esport, ERC i Junts han pactat aprovar una nova llei de l'esport i de l'activitat física que contempli l'esport com a pràctica universal d'interès públic, així com un pla que impulsi l'esport femení. El Govern concretarà la, sotmetent la decisió a una consulta entre la ciutadania del Pirineu, i treballarà per al reconeixement oficial de les seleccions catalanes i del Comitè Olímpic Català.