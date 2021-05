Consulta aquí l'acord de Govern entre ERC i Junts

ERC i Junts han salvat in extremis la investidura de Pere Aragonès. Els dos partits independentistes han tancat finalment un acord per formar un Govern de coalició i arrencar la legislatura. A continuació, podeu llegir el document complet que recull els detalls del pacte. El text, de 46 pàgines, està dividit en quatre grans blocs: estratègia independentista per a fer la República Catalana, prioritats programàtiques sectorials, estructura del Govern i coordinació i seguiment de l'acord.

L'acord de Govern entre ERC i Junts by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor