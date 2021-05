Aquesta és l'estructura definitiva del nou Govern que presidirà Aragonès

Pere Aragonès, candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, i Jordi Sànchez, secretari general de Junts, han presentat aquest dilluns l'acord per la creació d'un Govern de coalició que inclou catorze conselleries. Set seran per als republicans, i set per als de Carles Puigdemont. Desempatarà Aragonès com a president.. A banda de les competències actuals, com és el cas de la relació amb el món local i els esports, inclourà relacions institucionals, administració i funció pública, i l'oficina destinada a liderar el pla pilot sobre la renda bàsica. Serà per ai la més ben posicionada per ocupar-la és Laura Vilagrà, número dos a les eleccions.. Manté les competències actuals i anirà vinculada a la Presidència. La direcció general de Promoció Econòmica continuarà gestionant els fons europeus, però tindrà per sobre una comissió interdepartamental amb tots els membres del Govern i amb vot de qualitat d'Aragonès. Elsa Artadi, de, és la més ben posicionada per assumir-la.. Inclou l'Institut Català de les Dones, les polítiques d'igualtat i l'Oficina de Drets Civils i Polítics, ara a vicepresidència. Serà per a. Es queda com fins ara, és a dir, amb competències incloses sobre residències. Serà per a, que s'ha compromès a situar-hi Josep Maria Argimon . Es manté com fins ara. Serà per a. Suposa una suma de l'actual departament de Polítiques Digitals amb el de Territori. Inclou habitatge. Serà per a. Damià Dalvet i Jordi Puigneró aspiren a repetir al nou executiu.. Uneix competències d'Empresa amb les que hi havia a Treball, Afers Socials i Famílies. Serà per a. Inclou relacions amb la Unió Europea i la Mediterrània, cooperació, transparència i dades obertes. Serà per a, i un dels més ben posicionats per assumir-ne el lideratge és Josep Rius.. Uneix competències ara a Territori amb les que té fins ara Agricultura. Inclou energia, residus i aigua. Serà per a. També tindrà recerca en salut. Serà per a. Inclou les competències actuals. Serà per a. Inclou les competències actuals. Serà per a. Inclou les competències actuals. Serà per a. De nova creació, tindrà competències en infància, adolescència i joventut. Serà per a

