Barcelona aspira a recuperar aquest estiu el volum de turistes previ a la pandèmia

El regidor de Turisme, Xavier Marcé, ha defensat la capacitat de la ciutat d'"adaptar-se" al context actual. "Cal complicitat amb els entorns empresarials que configuren l'economia del visitant", ha demanat.



Turisme local i europeu



La directora de Turisme de Barcelona, Marian Muro, ha detallat que la campanya s'estrena immediatament de cara al públic de l'Estat. A principis de juny es començarà buscar captar turistes de França, Portugal, Itàlia, Alemanya i els Països Baixos. Muro ha assegurat que l'aposta del consorci és posar en valor el turisme "actiu", la gastronomia, la cultura i el comerç de Barcelona.



La inversió en la campanya de promoció ha tingut un cost de 470.000 euros i el president del comitè executiu de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, ha afirmat que el consorci vol llançar un "missatge d'optimisme".



Dos milions de turistes. Aquest és l'objectiu de Barcelona per aquest estiu. La ciutat ha presentat aquest dilluns la primera campanya de promoció turística des del 2016, impulsada pel Consorci Turisme de Barcelona i que té com a lema "Barcelona, com mai abans". L'objectiu és recuperar els nivells de turistes d'abans de la pandèmia. L'estiu del 2019 van visitar la ciutat 2,3 milions de persones."Estem convençuts que anirà ràpid i bé", ha assegurat el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Jaume Collboni, en roda de premsa aquest dilluns. Collboni ha insistit en la necessitat que té la ciutat de "reactivar" la indústria turística "el més viat possible".Collboni ha reiterat l'aposta pel "turisme de qualitat" i ha assenyalat que la intenció és que els turistes que vinguin siguin consumidors de cultura, famílies i "joves que aprecien la destinació i hi fan coses interessants".

