Creix el malestar als serveis socials del Raval: vaga convocada el 27 de maig

Els treballadors dels centres de serveis socials del Raval Nord i el Raval Sud de Barcelona han convocat una vaga el 27 de maig, amb l'objectiu de reiterar les seves demandes a l'Ajuntament. El malestar entre la plantilla ja fa temps que dura i el degoteig de desnonaments ha contribuït a fer-lo créixer.Els empleats de socials del barri se senten desemparats davant la crisi habitacional que han d'atendre. La principal demanda que dirigeixen al consistori és revocar el protocol que els obliga a auxiliar la comitiva judicial als desnonaments. Els treballadors entenen que el seu deure no és col·laborar amb qui executa els desallotjaments sinó valorar amb criteris tècnics si una família ha de ser assistida en el moment de ser desnonada o no.Els treballadors també reclamen més recursos per poder oferir a les famílies que són desnonades. La mesa d'emergència de l'Ajuntament té una llista d'espera de dos anys i els serveis socials es veuen obligats a oferir habitacions en pensions o albergs que segons denuncien els empleats, i també el momiment per l'habitatge, no reuneixen els requisits necessaris.[noticiadiari]2/219551[(noticiadiari]Els serveis socials del barri feia setmanes que avisaven d'una escalada en la crispació a causa de la manca de resposta de l'administració a l'emergència habitacional. Fa dos mesos van aparèixer pintades de protesta als centres de serveis socials i dijous la tensió va créixer amb una mobilització del Sindicat de Barri del Poble Sec.Una cinquantena d'activistes van intentar entrar a l'oficina de serveis socials a la plaça del Pedró i un vigilant de seguretat va respondre ruixant diverses persones amb gas pebre. L'incident va provocar una allau de reaccions. D'una banda, el sindicat va denunciar l'actuació del vigilant, mentre que l'Ajuntament va censurar l'actitud dels manifestants.Per part dels treballadors, segons expliquen fonts consultades l'objectiu és traslladar als moviments socials que els empleats de serveis socials no són "l'enemic". Alhora, reclamen a l'Ajuntament que clarifiqui de cara a la ciutadania quines són les obligacions i els límits dels treballadors i que treballi per canviar el model d'atenció a la ciutadania en un barri colpejat durament per la pandèmia.Aquest dilluns al matí treballadors de serveis socials d'arreu de Barcelona s'han concentrat davant l'oficina de la plaça del Pedró en solidaritat amb els seus companys del Raval, que han anunciat la convocatòria de vaga pel dia 27. Els empleats dels dos centres del barri fan una crida a la resta de la plantilla dels serveis socials municipals per sumar-se a la convocatòria.

