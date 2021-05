ERC i Junts acorden un nou espai de consens independentista i reformar el Consell per la República

colla de babaus...

Per Rosa dels vents el 17 de maig de 2021 a les 16:53 0 0

No més s´han avingut, pel repartiment de la moma que vindra de la UE, dels famosos fons de recuperació, perque sino hi ha govern doncs ho gestionarian desde fora, ja s´ha d´esser pro babau per no donar-s´en conta de la cosa, creen dos nous departament, i passen de puntentes amb la famos dialeg i confrontació amb l´estat... rucssssssssss