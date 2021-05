El Barça femení, campió d'Europa per la porta gran

Amb la victòria d'aquesta nit, les blaugranes han trencat amb el regnat de l'Olympique de Lió, que portava cinc temporades dominant Europa. L'experiència de les franceses el 2019 els va servir per superar (4-1) unes culers molt innocents a Budapest. Un guió que s'ha repetit aquesta nit a Göteborg, avui, però, amb les blaugranes com a expertes.



Amb la victòria d'aquesta nit, les blaugranes han trencat amb el regnat de l'Olympique de Lió, que portava cinc temporades dominant Europa. L'experiència de les franceses el 2019 els va servir per superar (4-1) unes culers molt innocents a Budapest. Un guió que s'ha repetit aquesta nit a Göteborg, avui, però, amb les blaugranes com a expertes.Barça i Chelsea, dos dels clubs europeus que es troben en més bon moment. Les blaugranes han eliminat el Manchester City i el París Saint-Germain, entre d'altres, i les blues han deixat enrere l'Atlètic de Madrid i el Bayer de Munic. Els dos equips han lluitat per aconseguir la seva primera Champions i les culers han convertit el Futbol Club Barcelona en el primer club en conquerir la competició masculina i femenina.Feia dos anys que l'equip esperava aquest dia. Després de perdre la seva primera final de la Champions League a Budapest el 2019, les noies van fer autocrítica i es van posar a treballar per arribar, de nou, a la gran cita del futbol europeu. Des d'aquell moment, els èxits i victòries del femení blaugrana no han aturat i avui culmina aquest camí d'esforç.Així doncs, amb la victòria d'avui, el Barça Femení ha demostrat que no té rival i encamina el triplet de la temporada . Ja tenen la Lliga -26 victòries de 26 partits jugats- i la Champions, només els falta la Copa de la Reina, de la qual ja estan a la Final Four. El dimecres 26 de maig jugaran la semifinal contra el Madrid CFF i, si en surten guanyadores, el diumenge 30 és el torn de la final, on es trobaran l'Atlètic de Madrid o el Levante.

Göteburg és blaugrana aquest diumenge. Després d'un creixement brutal en els últims anys, la secció femenina del Futbol Club Barcelona acaba de complir una fita històrica: s'ha convertit en el primer equip de l'Estat en aconseguir el títol de Campiones d'Europa.Les noies de Cortés, que la setmana passada ja es van proclamar campiones de la Lliga Iberdrola, s'han enfrontat al Chelsea Femení, també campió de la Premier League femenina, i l'han golejat per 0-4. Les protagonistes de la nit han estat Alexia, Aitana i Graham, així com Paños a la porteria. "No tinc paraules. Un somni fet realitat. Quedarà per sempre. Som eternes", ha dit Aitana Bonmatí quan ha acabat el partit.Trenta-cinc segons han estat els necessaris perquè el Barça estrenés el marcador del Gamla Ullevi. Tot, gràcies a una gran acció de Lieke Martens, que ha disparat contra la porteria del Chelsea i, quan Poulz ha intentat treure-la fora, s’ha acabat marcant gol en pròpia porta.Un penal al minut 12 disparat per la capitana blaugrana Alexia Putellas -que havia estat dubte fins a última hora per molèsties musculars a la cama esquerra- ha revalidat el bon inici de partit per part del Barça. Ha estat Aitana al minut 19 qui, gràcies a una assistència d'Alexia, ha marcat el tercer de les blaugranes. El quart ha arribat pocs minuts després de la primera mitja hora de partit per part de Graham.

