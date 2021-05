La CUP s'incorpora al govern municipal d'ERC a Tarragona

ERC i la CUP han arribat aquest dissabte a un acord per ampliar el govern municipal de Tarragona. Les dues regidores cupaires, Eva Miguel i Inés Solé, entraran a formar part de l'executiu local després que hagin pactat el programa de govern. Tot plegat, a l'espera de quina sigui la decisió d'En Comú Podem aquest pròxim dilluns, quan celebraran una assemblea per valorar les negociacions i la proposta d'ampliació de l'executiu, inicialment també plantejada amb Junts.L'acord programàtic, produït després de diverses setmanes de negociacions, no ha estat acceptat per Junts i ha estat presentat a En Comú Podem per tal que el debatin dilluns. L'entrada, doncs, no és definitiva, però si es manté la voluntat d'ampliar l'executiu dels republicans, les dues regidores de la CUP assumiran aviat responsabilitats de govern. Les carteres que tindran cadascuna d'elles s'hauran de negociar en una nova etapa, quan En Comú Podem doni la seva resposta al que en paraules de la regidora de la CUP Eva Miguel és un acord "per enfortir les polítiques d'esquerres que han de desplegar-se a la ciutat".Malgrat l'anunci de l'acord, les dues formacions han preferit no fer públic els punts concrets, que Miguel sí que ha avançat que versen al voltant de l'urbanisme, la participació ciutadana, el rescat social des d'una perspectiva de gènere i la sostenibilitat. "Està tot en mans d'En Comú Podem", ha conclòs la portaveu cupaire.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor