Les famílies LGTBI denuncien discriminació i reclamen un sistema sanitari i educatiu més respectuós amb la diversitat

L'Associació de Famílies LGTBI denuncien que les "discriminacions no s'han acabat" i que les famílies LGTBI segueixen patint "desigualtat i violències". Amb motiu del Dia Internacional de les Famílies, l'entitat reivindica la igualtat de drets per a les famílies LGTBI i demana visibilitzar la diversitat familiar "perquè les famílies LGTBI existim i ho som a tot arreu". Entre altres, reclamen una sanitat i educació més respectuoses i que donin visibilitat a la diversitat familiar, a més de reclamar que les famílies LGBTI tinguin llibertat de moviment internacional i que la Unió Europea asseguri el reconeixement legal dels vincles familiars d'una família LGTBI a tots els seus estats membres.En un manifest en motiu del Dia Internacional de les Famílies, l'entitat explica que les famílies LGTBI han hagut de "lluitat per poder ser família" i que actualment són "motor de canvi social". Tot i això, denuncien que les "discriminacions no s'han acabat" i que encara continuen patint "desigualtat i violències que marquen indubtablement la nostra vida quotidiana".Per tot això, reclamen canvis en diverses àrees com ara la sanitat i l'educació, i també en l'àmbit internacional. Per una banda, demanen que el sistema sanitari estigui format en perspectiva de gènere per oferir una atenció millor i més inclusiva en salut sexual i reproductiva de les dones lesbianes i homes trans, així com un tracte personal inclusiu i respectuós amb la diversitat. Mentre, també reclamen un sistema educatiu que ajudi a visibilitzar la diversitat familiar afectiva i de gènere de manera integral, és a dir, al currículum, al material didàctic i en tota la documentació.Per altra banda, reclamen que el registre de les criatures nascudes a l'estranger es faci a nom de les seves mares i/o pares. Per últim, defensen tenir "llibertat de moviment internacional" i demanen que la Unió Europea asseguri el reconeixement legal dels vincles familiars d'una família LGTBI a tots els seus estats membres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor