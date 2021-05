El Consorci de Collserola afirma que no va complir amb el concurs per triar gerent perquè estava «desfasat»

El Consorci de Collserola ha emès un comunicat per assegurar que l' irregular procediment del nomenament del nou gerent del Parc, l'exalcalde socialista de Sant Just, Josep Perpinyà , ha sigut "jurídicament escrupolós" d'acord amb la legalitat vigent. No obstant això, els Serveis Tècnics de l'entitat reconeixen que les bases del concurs consensuades i aprovades el passat 20 de desembre no es van aplicar perquè el text havia quedat "desfasat" i, per tant, "inoperant".L'ens admet que els Estatuts del Consorci tal com es recull a l'article 14 k) - preveien que la Comissió Executiva era l'òrgan competent per designar el futur gerent; però que, degut a la modificació el 29 d'abril de 2020 de la Llei Municipal de Règim Local catalana, aquest recorregut acordat podia quedar invalidat.Els Serveis Tècnics alegen que aquest article 306 de la LMRL explicita que el nomenament del personal directiu de les entitats locals i la formalització del corresponent contracte laboral d’alta direcció són competència de la Presidència de l’entitat, que ara recau en la presidenta de la Diputació, la també socialista Núria Marín, que ha de donar compte al Ple en la primera sessió que es realitzi.El "problema aparegut", assenyalen, es produeix quan en la sessió ordinària de la Comissió Executiva al desembre de 2020, "no es va tenir en compte que la llei havia canviat i, per tant, l'element decisori explicitat no era l'adequat". Esgrimeixen que el procediment, seguint les indicacions dels Serveis Jurídics del Consorci i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ha aplicat segons el que diu la llei. Com que els estatuts estan subordinats al marc legal, les condicions establertes per les bases del concurs decauen i queden, de facto, anul·lades. No haver-ho fet així, asseguren, implicaria la nul·litat del procés.Així doncs, remarquen que la Comissió Executiva "no es pot arrogar facultats que ja no li pertoquen" des de l'entrada en vigor de la modificació de la Llei Municipal de Règim Local catalana. Un canvi en el procés de selecció i nomenament del nou gerent del que els representants de la Comissió no n'eren conscients, ja que esperaven formar part del procés d'elecció i per això han fet notar el malestar a Marín, que assegura que va complir amb el que li van aconsellar els serveis jurídics i signar el nomenament de Perpinyà. Si ara es fes decaure el nomenament, afirmen des de l'entorn de la presidenta, Perpinyà podria recórrer.En aquest sentit, el comunicat explica que el Comitè Tècnic va elaborar un informe de proposta dels tres candidats finalistes amb millors valoracions atenent a criteris de competència professional i experiència en l'àmbit públic o privat i al desenvolupament de tasques d'alt nivell de responsabilitat, directives i de planificació amb experiència en gestió relacionada amb espais naturals i urbanisme, destacant-ne un d'ells. Un document que es va traslladar al vicepresident executiu, l'alcalde socialista de Molins de Rei, Xavier Paz, qui ho va elevar directament a la taula de la presidenta del Consorci, Núria Marín, per procedir a la signatura i nomenament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor