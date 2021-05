Concentració de suport amb Palestina davant la delegació del govern espanyol a Barcelona

Diversos col·lectius de suport a Palestina s'han concentrat aquesta tarda davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per exigir a l'Estat espanyol l'aturada immediata de la venda d'armes a Israel.



La protesta, convocada per la plataforma Prou Complicitat amb Israel, la Comunitat Palestina de Catalunya i el Grup català de suport a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel, ha aplegat mig miler de persones, les quals han demanat a la Generalitat que deixi de considerar Israel com a "regió estratègica" i que l'Ajuntament de Barcelona trenqui l'agermanament amb Tel-Aviv.

Crits de "Fora les forces d'ocupació" o "Israel assassí del poble palestí" a la manifestació de solidaritat amb Palestina davant la delegació del govern espanyol a Barcelona; informa @joan_obiols https://t.co/CQzwDuK3ya pic.twitter.com/Qfg6Zhlzig — NacióDigital (@naciodigital) May 14, 2021

En la manifestació s'han sentit crits de "Fora les forces d'ocupació" i d'"Israel, assassí del poble palestí" i alguns manifestants han cremat banderes del país.

L'escalada bèl·lica de l'última setmana ha deixat un balanç de 119 palestins morts, 31 dels quals són infants, a conseqüència dels bombardejos d'Israel. També hi ha 8 israelians morts pels atacs de Hamàs, la majoria interceptats pels sistemes de defensa. El país ha intensificat la violència aquesta passada nit amb atacs aeris continuats contra l'enclavament palestí, que han deixat almenys 13 nens morts.

Alguns manifestants cremen la bandera d'Israel. El país ha bombardejat la Franja de Gaza de manera continuada des de dilluns, cobrant-se la vida de 119 palestins, 31 d'ells infants; informa @joan_obiols https://t.co/CQzwDuK3ya pic.twitter.com/tBLaJO2E6e — NacióDigital (@naciodigital) May 14, 2021

Els bombardejos d'Israel han destruït 31 escoles i centenars d'habitatges a Gaza, segons l'ONU. A l'altra banda de la frontera, el règim sionista ha reforçat el nombre de tropes, i no descarta una intervenció terrestre.Diverses ciutats catalanes com Manresa, Vilafranca del Penedès, Girona, Tarragona o Lleida acolliran manifestacions de suport a Palestina i "contra l'apartheid del règim sionista" entre avui i el cap de setmana.

