Detenció imminent d'una diputada de la CUP: «No participaré en el relat dels Mossos»

Em detindran per negar-me a comparèixer en una causa fonamentada en atestats fantasiosos dels mossos, perquè no vull col.laborar amb una justícia que criminalitza la protesta i sempre ens persegueix a les mateixes. https://t.co/IZyTckmHo8 — Laia Estrada (@EstradaLaia) May 13, 2021

La diputada de la CUP, Laia Estrada, pot ser detinguda en les pròximes hores. Fins i tot, mentre està en la sessió parlamentària que s'està desenvolupant avui -hauria de ser fora de l'hemicicle, ja que els Mossos no hi poden entrar sense una ordre-. En una atenció als mitjans a les portes del Parlament, la diputada ha anunciat que la detenció es deu a la no compareixença davant la justícia per una investigació per desordres públics durant les protestes contra el consell de ministres del 21 de desembre de 2018.Estrada adverteix que no es presenta per "no participar en el relat fantasiós dels Mossos" que l'única cosa que fa és "distorsionar la realitat". La diputada de la CUP explica que en cap moment hi va haver una situació de violència: "L'única cosa que vam fer va ser apartar una tanca per unir-nos a la manifestació", explica. Estrada denúncia també "una justícia que criminalitza la protesta i sempre persegueix a les mateixes".La diputada també demana "normalitzar" la situació de repressió i recorda: "Som més de 3.000 persones represaliades i no podem evitar assenyalar també a la Generalitat", ha explicat. Estrada ja havia estat investigada l'any 2017, però les causes van quedar arxivades i la diputada, en aquelles ocasions, també havia ignorat les sol·licituds de compareixença.Aprofitant el ple del Parlament, on hi ha la presència policial protocol·lària per aquestes ocasions, Estrada ha desafiat a la policia catalana: "Ja que estem rodejats dels Mossos, que em detinguin i acabarem amb aquesta farsa". Des de la formació anticapitalista expliquen que la causa ha estat traslladada del jutjat d'instrucció de Tarragona al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tot i que encara no coneixen la resolució final, i per tant, no poden saber qui és l'emissor directe de l'ordre de detenció.

