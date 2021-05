Foment del Treball apel·la a aprofitar la «darrera oportunitat» de l'ampliació del Prat

"Ja n'hi ha prou. Sí a l'ampliació de l'aeroport del Prat". La patronal Foment del Treball ha afirmat aquest dijous que "no es pot perdre l'oportunitat" de convertir el Prat en un hub aeroportuari inetrcontinental, que seria bàsic per incrementar el progrés de Catalunya i una palanca per a la reconstrucció econòmica. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, s'ha referit a la inversió necessària, de 1.700 milions d'euros, entre els anys 2022-26. L'ampliació suposaria la creació de 83.000 llocs de treball, ampliada a 350.000 comptant els llocs indirectes.El president de Foment ha demanat un gran pacte institucional que faci possible una decisió sobre l'aeroport, que s'ha d'adoptar abans del juliol. Sánchez Llibre ha aprofitat per fer una crida a la "responsabilitat" de les forces polítiques per formar govern i evitar anar a unes noves eleccions, cosa que encara dificultaria més concretar aquest avenç en infraestructures. En diverses ocasions, ha apel·lat a "l'esperit del 4 de març", l'acte unitari empresarial sota el lema "Ja n'hi ha prou".Sánchez Llibre s'ha mostrat "molt respectuós" amb totes les formacions polítiques però ha estat insistent en la urgència d'un acord per formar govern: "Poseu-vos d'acord d'una punyetera vegada", advertint del risc d'una crisi social en els propers mesos si no es comença a governar. "Hem d'evitar una greu crisi social".Sánchez Llibre ha explicat que l'ampliació del Prat implicaria una nova terminal satèl·lit i que l'aeroport passés d'un tràfic de 45 a 70 milions de passatgers. L'obra tindria un fort impacte també en el PIB, ja que el pes específic del Prat passaria d'un 6,8% a un 8,9% del PIB. La patronal ha advertit contra el desacord entre les administracions públiques i ha convocat a la responsabilitat de totes les administracions, "començant per Aena", a qui ha demanat que es posi d'acord amb el Port de Barcelona, i que la complicitat s'estengui al Govern de la Generalitat, l'AMB i als ajuntaments del Baix Llobregat.El president de Foment del Treball s'ha referit igualment a la complicitat necessària amb la Unió Europea i ha especificat que l'ampliació ha d'integrar un increment de les zones de protecció de la natura, buscant l'equilibri entre la protecció dels espais del delta del Llobregat i el creixement de l'economia.El líder dels empresaris ha estat acompanyat del vicepresident Joaquim Llansó, que ha assegurat que aquesta era "la darrera oportunitat per evitar el col·lapse en aquest tema", i la presidenta de la Comissió d'Infraestructures, Anna Cornadó. Llansó ha dit que aquesta seria l'última ampliació que des d'un punt de vista tècnic admet el Prat, un dels aeroports més integrats a la seva conurbació urbana corresponent. Per Llansó, "seria bo que Aena comencés a pensar en un segon aeroport, com tenen París, Berlín o Londres, i que podria estar fora de la regió metropolitana".Sánchez Llibre ha explicat que avui mateix havia parlat amb el vicepresident Pere Aragonès i que de seguida iniciaria converses amb la resta d'entitats econòmiques per solidificar una posició conjunta sobre el Prat.

