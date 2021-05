Els comuns trenquen la negociació amb ERC fins que Aragonès no veti Junts al futur Govern

Nou escull en la investidura de Pere Aragonès. Jéssica Albiach, cap de files dels comuns al Parlament, proclamat aquest dijous al Parlament que trenca les negociacions amb ERC fins que els republicans no vetin la presència de Junts al futur Govern. També ha situat una altra exigència: aixecar el "cordó sanitari" al PSC. Aragonès ha evitat comprometre's a excloure els actuals socis de l'equació governamental i s'ha mostrat confiat pel que fa a evitar noves eleccions, que es convocaran de manera automàtica el 26 de maig, d'aquí a 13 dies, si no s'investeix un president. Els comuns són indispensables si Aragonès vol governar en solitari, com s'ha compromès des de dissabte passat. La investidura, tot i els moviments de la CUP, continua encallada Albiach ha constatat la "dificultat manifesta" per formar Govern i el temor d'una repetició electoral. "Vostè vol ser president?", ha preguntat a Aragonès, que ha respost afirmativament i amb l'argument d'estar "al servei de la ciutadania de Catalunya". "No esperàvem menys", ha ironitzat Albiach. "Ningú entén massa bé què està passant", ha apuntat la cap de files dels comuns, que troba un "insult" la possibilitat que hi hagi nous comicis. La segona opció és una "legislatura fallida" a través d'una coalició entre ERC i Junts, mentre que la tercera és un "Govern d'esquerres". "Vostè ha de decidir si vol ser un president de debò o un president tutelat. Donem per trencades les negociacions fins que es comprometi públicament a que Junts no formi part del nou Govern", ha indicat, al mateix temps que reclamava que "aixequi el cordó sanitari" al PSC, al qual no ha citat."El que no podem fer és anar a una repetició electoral . A partir d'aquí, cal buscar maneres de desbloquejar la situació", ha apiuntat Aragonès, que ha reclamat "explorar totes les fórmules" per evitar els nous comicis. "Tenim per endavant una setmana perquè el país no vagi a les urnes", ha assenyalat el candidat d'ERC, que s'ha mostrat "convençut" de poder trobar una solució. No ha arribat a verbalitzar en cap moment el que li demanava Albiach, que és vetar la presència de Junts dins del Govern.Albert Batet, cap de files de la formació de Carles Puigdemont al Parlament, ha evitat referir-se a les negociacions per la investidura i ha centrat la pregunta en la gestió de la pandèmia, tot i que ha estat lluny de ser inòcua. "Voldríem saber si valora la possibilitat que l'executiu encarregui una auditoria pública sobre les actuacions que s'han fet", ha apuntat Batet. Aragonès ha celebrat les dades actuals, ha indicat la necessitat de la "reconstrucció" i ha defensat que l'executiu sempre ha actuat amb "transparència". "Ho hem fet, per exemple, amb les dades de víctimes. Activarem els mecanismes de transparència necessaris que facin falta, i per això cal sortir d'un Govern en funcions", ha dit el presidenciable d'ERC, que s'ho ha fet venir bé per parlar de la investidura.També ho ha fet Josep Maria Jové, cap de files del grup parlamentari dels republicans. "És frustrant, i es manté el país en la incertesa absoluta", ha indicat sobre les negociacions. "No podem malbaratar els 74 diputats independentistes", ha indicat Jové, que veu "tothom conjurat" per evitar eleccions. "Hem d'investir i fer Govern ja", ha ressaltat el dirigent republicà. Aragonès ha apuntat que l'executiu en funcions té "limitacions molt clares", com ara la incapacitat de presentar projectes de llei.El control al vicepresident l'ha arrencat Alejandro Fernández, que ha preguntat sobre la manifestació independentista davant la seu d'ERC en la qual es van escoltar càntics en contra d'Oriol Junqueras. "Els traïdors i botiflers, ara, són vostès. Oi que no és agradable? Han creat un monstre que amenaça amb devorar-los. De debò els van la pena un projecte que només porta a la divisió i a l'insult?", s'ha preguntat Fernández, que s'ha compromès a "acabar" amb el "monstre d'odi" que, segons ell, ha generat el procés. "No ens rendirem, ni amb tres diputats ni amb els que siguin", ha destacat. "I fins i tot vostès ens ho acabaran agraint", ha remarcat el cap de files del PP. Aragonès ha indicat que un estat per Catalunya és el "millor" per al futur del país, i ha assenyalat que la mobilització a la qual feia referència és "minoritària". "Vostè es presenta com a víctima, però ho ha dirigents a la presó i a l'exili", ha apuntat el candidat d'ERC, que ha carregat contra el Tribunal de Comptes per buscar la "mort civil" dels represaliats.Aragonès s'ha compromès a no fer "ni un pas enrere" en el dret a decidir "lliurement el futur". "Creiem que la independència és la millor eina per tenir tots els recursos, totes les eines de decisió, perquè la ciutadania faci un pas endavant", ha apuntat el candidat d'ERC, que també ha defensat la via del diàleg per aconseguir un referèndum. Carlos Carrizosa, de Ciutadans, li ha retret que la CUP estigui protagonitzant les negociacions per formar Govern gràcies a la reunió d'ahir a tres per desencallar la investidura. "Es parla del fantasmal Consell per la República, però no de rescatar els sectors més afectats per la crisi. Es barallen per les cadires i ens amenacen amb segones eleccions, amb la que està caient", ha assenyalat. Aragonès li ha recordat que el protagonisme de la CUP es deu als seus nou diputats, que són tres més que Ciutadans"En unes noves eleccions es dispararà la participació i la Catalunya que es mou per avançar sí que es mobilitzarà", ha apuntat el dirigent del partit taronja. El candidat d'ERC ha insistit en la idea de "posar en marxa" un nou Govern "com més aviat millor" per afrontar els reptes posteriors a la pandèmia. "Cal una reconstrucció econòmica i una reconstrucció emocional", ha indicat Aragonès, que ha reclamat l'inici d'una "nova etapa" marcada per l'amnistia i la resolució del conflicte amb l'Estat. "Tenim dies per donar forma al resultat del 14-F i el meu compromís és treballar fins al final perquè el resultat no es malbarati i es posi en marxa el Govern", ha ressaltat el vicepresident en funcions.

