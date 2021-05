Òmnium crearà l'escola Guillem Agulló de drets civils i desobediència

Òmnium Cultural s'ha compromès a crear una escola de democràcia, drets civils i democràcia amb el nom de Guillem Agulló. Ho ha explicat Marcel Mauri, vicepresident de l'entitat, en l'acte de presentació dels reptes de país, la línia estratègica que seguirà l'organització en els propers anys. "Cal defensar l'amnistia ara més que mai. El nostre dret a ser no està garantit", ha alertat Mauri. Per treballar a favor dels drets civils, l'entitat crearà centre per la defensa dels drets civils i polítics per convertir Catalunya en un referent en aquest àmbit. Aquestes eines han de contribuir a la formació d'una ciutadania "responsable" i conscient que "té el poder a les seves mans". "Continuarem treballant amb generositat com fins ara", ha assegurat el vicepresident.Mauri i Clàudia Pujol, vicepresidents d'Òmnium, han desgranat els dotze punts del posicionament d'Òmnium, la línia estratègica que seguirà l'entitat en els propers anys. Aquest posicionament passa per compromisos polítics i cultural que l'entitat es compromet a tirar endavant. "Volem contribuir a la tasca difícil però inajornable d'aixecar aquest país", ha dit Mauri, que ha diagnosticat una triple crisi democràtica, econòmica i social. "Els reptes del país no poden esperar. Cal una acció política i decidida, que prepari també el país per culminar la seva llibertat", ha afegit Mauri.En l'acte hi ha participat la plana major de l'independentisme, amb representants d'ERC, Junts i la CUP, i una bona mostra del teixit associatiu del país, sindicats i entitats cíviques i socials. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, i l'expresident del Govern, Quim Torra, s'han fotografiat abans de l'inici de l'acte en un gest d'unitat després d'uns dies de picabaralla entre els diferents partits independentistes en plenes negociacions per formar Govern. El públic ha ovacionat Jordi Cuixart quan ha arribat al centre de la Farga, a l'Hospitalet de Llobregat, aprofitant un permís penitenciari.La reactivació del carrer també és una de les claus de l'estratègia d'Òmnium els propers temps. Així, l'entitat es compromet a "tornar als carrers" per reclamar drets i denunciar la repressió de l'Estat, per acompanyar les institucions del país, però també per "fer pressió" quan sigui necessari. Òmnium vol continuar generant "grans consensos" per avançar cap a una "estratègia compartida, ambiciosa i guanyadora per culminar el procés d'autodeterminació", que compti amb el suport de tots els actors de l'independentisme.Un dels reptes d'Òmnium per als propers anys passa per convertir el recurs que presentarà Cuixart al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) en una "causa europea de drets fonamentals". Això s'emmarca en una estratègia per enfortir la presència de l'entitat a Europa, amb una campanya més intensa a l'exterior. El TC es pronunciarà en les properes setmanes sobre la sentència del Tribunal Suprem contra el president d'Òmnium. L'entitat també vol impulsar un "gran acord de la societat civil contra la repressió i a favor de l'amnistia i l'autodeterminació.Pujol ha identificat tres barreres que dificulten que els catalans puguin accedir a la cultura. La barrera geogràfica, l'econòmica i la formativa. Per portar la cultura arreu del país, l'entitat continuarà "prestigiant la cultura" amb la Nit de Santa Llúcia o el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Òmnium, com a gran entitat cultural del país, també es compromet a treballar durant els propers anys per impulsar nous projectes d'ús de la llengua destinats a joves i persones nouvingudes, a promoure una gran mostra de creacions artístiques en català i a liderar un "gran festival anual cultural" territorialitzat i multidisciplinari.També un pla estratègia per augmentar l'oferta en català al cinema i les grans plataformes i la creació d'un gran hub de producció audiovisual. "Volem que els joves creadors puguin desenvolupar la seva obra en català", ha detallat Pujol. L'oferta d'audiovisual en català és limitada i, seguint l'objectiu fundacional, l'entitat vol fer lobby per revertir aquesta situació. "També volem aconseguir la reciprocitat en l'emissió als Països Catalans", ha dit la vicepresidenta. Un altre dels reptes passa per garantir que els ciutadans es puguin comunicar amb la intel·ligència artificial en català.Òmnium també es compromet a lluitar contra la pobresa i treballar per a la cohesió social. Amb aquesta finalitat, entre d'altres, preveuen incrementar la seva capitalitat arreu del territori i garantir la presència de l'entitat a totes les ciutats de més de 30.000 habitants. "Treballant colze a colze amb les entitats de tot arreu, vetllant perquè ningú es quedi pel camí, construirem un país al qual valgui la pena viure", ha dit Pujol, que ha conclòs la seva intervenció recordant que els reptes són importants "i només s'assolirant conjuntament".L'acte d'Òmnium d'aquesta tarda és la segona part del que es va fer a l'abril al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, amb tota la junta directiva de l'entitat. Aquell dia, Òmnium ja va reclamar als partits independentistes sortir de l'"atzucac institucional" per no "malbaratar" la majoria del 14-F , i una estratègia "compartida, ambiciosa i guanyadora" del sobiranisme per avançar cap a l'estat propi. Des d'aleshores, les posicions d'ERC i Junts s'han allunyant i la possibilitat d'una repetició electoral treu el cap.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor