«Moebius», la nova sèrie de ficció de TV3 que barreja el thriller i l'assetjament a la Catalunya interior

Moebius és un thriller d’investigació que s'allunya del gènere policíac. Gira al voltant d’un cas que afecta un alumne de l’institut de La Farga, un poblet (imaginat) aparentment tranquil de la Catalunya interior. La Mamen, la nova professora de matemàtiques, comença una investigació pel seu compte que farà que alguns secrets llargament enterrats al poble surtin a la llum.És una sèrie "addictiva" on tothom coneix tothom, però ningú confia en ningú. En un entorn cada cop més fosc i enrarit, tard o d’hora tots esdevenen assetjats o assetjadors. Un thriller d’investigació policial sense policies. Una sèrie que conté els girs, les sospites i els elements característics del gènere, però en un ambient aparentment tranquil, reposat, lluminós.Moebius és una coproducció de TV3 i Veranda TV, amb la participació del Departament de Cultura de la Generalitat, que l'ha cofinançat amb 600.000 euros a través de l'ICEC. "Gràcies al departament de Cultura, perquè em sembla que estem començant una nova etapa", ha subratllat el director de la cadena Vicent Sanchis sobre aquesta aportació i sobre la nova Crida conjunta amb la CCMA per projectes audiovisuals, per valor de 6 milions d'euros. "Estrenem una nova sèrie, això per TV3 és importantíssim per les productores i perquè ens agraden i al públic també", ha manifestat.Sanchis també ha assegurat que la sèrie en qüestió és "una meravella" i ha elogiat la feina d'Eduard Cortés i Piti Espanyol per la "innovació" que aporten i per haver "donat la volta" al gènere del thriller.