Junts insta ERC a aclarir si prioritza «pactar les engrunes» amb la Moncloa

🎥 @miriamnoguerasM: "Volem la independència per posar fi a la repressió, l'ofec econòmic i les amenaces de l'Estat, i començar una etapa de progrés. Seguim asseguts a la taula, està en mans d'ERC decidir si pactar amb la Moncloa val més la pena que tot el que hem construït" pic.twitter.com/RsJSdqUFHI — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) May 11, 2021

🎥 [VÍDEO] @gabrielrufian, a Jaume Asens: "@Esquerra_ERC no ❌ abarata sus objetivos. Y nuestro objetivo es la independencia de Catalunya 🎗️. pic.twitter.com/JcfLp5vvwK — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) May 11, 2021

La portaveu de Juntst al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit a ERC que segueixen disposats a negociar la formació de Govern. "Nosaltres no ens aixequem de la taula, seguim asseguts. Està en mans d'ERC si pactar amb la Moncloa per les engrunes val més la pena que tot el que hem construït fins avui", ha dit Nogueras aquest dimarts en roda de premsa a la cambra baixa.La portaveu de Junts ha demanat als republicans que siguin "sincers", deixin de "posar excuses" i expliquin "el motiu real" pel qual s'han aixecat de la negociació. Nogueras ha afirmat que un Govern "fort, independentista i estable és possible amb JxCat" i que estaven a "pocs dies de l'acord". "Estava gairebé acabat", ha assegurat.El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha rebatut aquest dimarts les crítiques de Junts per la deriva de les negociacions d'investidura i ha recordat que "els resultats electorals són els que són" i "ERC no és la serventa de ningú, ni se la domestica ni se la tutela". Rufián ha afirmat que "no sap" on està el problema amb JxCat que fa fracassar les negociacions, i ha advertit que "una repetició d'eleccions seria tremendament nociva i bastant irresponsable".En roda de premsa al Congrés dels Diputats també ha respost les afirmacions del president del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, que ha afirmat que per a ERC la independència "no és una prioritat immediata". Segons Rufián, Asens "o menteix o no s'assabenta de res". "No sé ell, però ERC no abarateix els seus objectius i somnis", ha dit.Rufián també ha estat crític amb Junts i ha assegurat que ERC no és "la cridada de ningú" ni se la pot "domesticar ni tutelar". "Demanem a tothom que accepti la realitat i els resultats electorals, i no acceptem lliçons d'aquells que governen la tercera institució del paí [la Diputació de Barcelona] amb el PSC", ha recordat. "Som polítics, no trols de Twitter", ha deixat clar, i ha afegit que "la vida no és Twitter" i que ERC vol "gestionar" la vida.

