La CUP demana «responsabilitat» i critica el «ridícul» pel desacord entre Junts i ERC

"Pensàvem que els partits independentistes havíem tocat fons i no, encara podíem fer més el ridícul", així de clara ha estat Laia Estrada, portaveu de la CUP, sobre el desacord entre ERC i Junts. En una roda de premsa celebrada al Parlament aquest dimarts, els cupaires demanen un full de ruta estratègic entre "partits i institucions". "La unitat ha de ser una eina per arribar a uns objectius", afirmen.Els anticapitalistes veuen "legítim" que ERC busqui un Govern en solitari i que cerquin el suport dels comuns, però només el compartiran si es manté l'acord signat entre republicans i cupaires. Estrada creu que el suport dels comuns ha de ser amb la condició d'acceptar "l'embat i la confrontació social i nacional" contra l'Estat espanyol que es reflectia en l'acord. "Si no és així, no hi serem partícips, perquè tenim molt clar el que necessita el país", explica.Tot i això, la CUP no descarta encara la possibilitat d'un acord entre ERC i Junts i fa una crida a què la formació que lidera Carles Puigdemont accepti l'acord "de mínims". "Mesures com la renda garantida o la protecció del dret a l'habitatge haurien de ser acceptables", explica Estrada. La CUP emplaça als dos partits a "deixar els partidismes" i posar "el país i la seva gent" al davant.La portaveu de la CUP també crida a "concretar" l'estratègia de Junts i els anima a fer noves aportacions i "millorar" l'estratègia de confrontació amb l'Estat. "Quan ERC doni per liquidada la taula de diàleg engegarem un procés que ha d'acabar amb un referèndum unilateral d'independència", defensa Estrada.Estrada també fa una crida a què ERC mantingui la "coherència" en el seu discurs. Per això, els anticapitalistes demanen que els republicans matisin les declaracions de Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats: "No es poden fer discursos diferents a Catalunya i a Madrid". El diputat d'ERC va dir aquest dilluns en una reunió amb la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Yolanda Díaz, que s'obria una etapa per "estabilitzar i normalitzar la política a tots els nivells".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor