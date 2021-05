Johnson ignora la demanda d'un nou referèndum a Escòcia

En les eleccions del 6 de maig, Sturgeon va aconseguir augmentar en un escó la seva majoria al parlament de Holyrood i s'ha quedat a només un de la majoria absoluta, situada en 65 escons.Després de la victòria, des del govern britànic van informar que Johnson havia parlat amb Sturgeon i li havia transmès que ara cal centrar-se en superar la crisi per la covid-19. En una entrevista a 'The Telegraph', el primer ministre del Regne Unit va assegurar que no creu que sigui "en absolut el moment per tenir més disputes constitucionals". "El que vol la gent és reparar l'economia i reconstruir junts", insistia Johnson a l'entrevista.