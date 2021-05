Simón no descarta una quarta onada per les festes del cap de setmana: «Estic decebut»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, confia que les festes d'aquest cap de setmana, per la fi de l'estat d'alarma i del toc de queda , causin un "pic puntual" de contagis per coronavirus, tot i que no descarta que es pugui desencadenar una "quarta onada" com a conseqüència de les celebracions sense mascareta ni distància."Fins fa dos dies hauria dit que podíem esperar que continués la tendència descendent dels últims 10-12 dies, que teníem l'oportunitat important de no tenir una quarta onada, però ara per ara no ho sé, ni jo ni ningú a Espanya pot saber quantes persones tornaran a ingressar a les UCI", ha advertit aquest dilluns en roda de premsa.Simón s'ha mostrat "no enfadat però sí decebut" en veure les imatges del cap de setmana en què grups de persones celebraven la relaxació de les restriccions sense complir les recomanacions sanitàries. "Com a país en sortirem millors, però no vol dir que tothom. Sempre hi ha gent que no pertany al grup dels assenyats", ha expressat, i ha reconegut que no ha estat "capaç de transmetre el missatge a la població, ni als mitjans de comunicació ni als polítics".

