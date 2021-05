MAPA Més de 60.000 denúncies per incomplir el toc de queda: quantes a la teva comarca?

Altres notícies que et poden interessar

El toc de queda, des del cap de setmana passat, ja és història a Catalunya, tal com es va celebrar als carrers . El Govern ha declinat per ara habilitar reformes per mantenir la restricció , però la feina es manté ara en intentar cobrar les sancions imposades pel seu incompliment. Més de 60.000 tramitades pels Mossos d'Esquadra i les policies locals amb nivells d'infracció diferent arreu del país, tal com es pot consultar al següent mapa.Es tracta de dades facilitades pel Departament d'Interior a partir de la informació dels cossos policials nacional i municipals i arran d'una petició de transparència deque abraça des que es va imposar aquesta mesura el 25 d'octubre fins al 16 d'abril. És a dir, que encara falten dades de les últimes tres setmanes de toc de queda. Durant aquest període, en tot cas, s'han comptabilitzat 58.365 infraccions arreu del país, però la xifra definitiva haurà superat amb tota probabilitat les 60.000 -i segurament les 65.000-, ja que se'n denunciaven prop de 2.500 setmanals de mitjana.En termes absoluts, la comarca amb més infraccions per incomplir el toc de queda és el Barcelonès, on les policies n'havien detectat 17.423 fins a mitjans d'abril, seguit del Baix Llobregat (7.344), el Vallès Occidental (4.757) i el Maresme (4.116). Es tracta, en tot cas, de les comarques més poblades, i no són ni de bon tros on s'han tramitat més sancions en relació al nombre d'habitants. A nivell català, s'han detectat 7,6 infraccions per cada 1.000 persones, exactament la mateixa ràtio que el Barcelonès.Si es té en compte el pes poblacional, l'Alta Ribagorça és on les policies han imposat més sancions per aquesta restricció i és que, malgrat que només en són 209, això representa una ràtio de 54,2 per cada 1.000 habitants, més de set cops la mitjana catalana. Força per darrere, se situen l'Aran (ràtio de 24,4) i el Pla de l'Estany (21,7), mentre que el Moianès és la comarca amb menys infraccions detectades (només 12, cosa que suposa una ràtio de 0,9 per 1.000 habitants), per sota de l'Urgell (1,8) i l'Alt Urgell (1,9).Cal tenir en compte, en tot cas, que aquestes ràtios es fan en base a la població empadronada a cada comarca, mentre que pot ser que les infraccions les cometin turistes o persones que hi tenen segones residències, els quals són habituals, per exemple, a l'Aran. De la mateixa manera, una altra qüestió és si aquestes denúncies acabaran cobrant-se, ja que fins ara la Generalitat va amb força retard en la tramitació de les nombroses infraccions relatives a incompliments de les restriccions per la pandèmia.En tot cas, novembre és el mes amb més sancions imposades, amb 10.425, tot i que en tots els mesos complets la xifra és molt similar a l'entorn de les 10.000, amb un mínim de 9.686 el gener. L'evolució es pot consultar al següent gràfic, per bé que el mapa inicial inclou també totes les dades de les infraccions mensuals per comarca, ja que la tendència és dispar. Així, el novembre és quan es van imposar més sancions al Barcelonès, mentre que el març se situa en primer lloc per al Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme.Les infraccions nocturnes no seran història com ho és el toc de queda, ja que ara els cossos policials vigilaran que no es produeixin aglomeracions com les de dissabte a la nit, quan es van desallotjar unes 6.500 persones només a la ciutat de Barcelona . Unes imatges que preocupen al director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, qui tem que causin fins i tot una quarta onada . En tot cas, si calgués, la Generalitat podria intentar aplicar de nou el toc de queda, si la justícia ho permet com ho ha fet a les Illes Balears , però per ara no sembla que això hagi de passar, sinó tot el contrari, ja que el Procicat es prepara fins i tot per reobrir l'oci nocturn

