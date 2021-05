Torna el Festival de Cap Roig després de la pausa del 2020 per la pandèmia de la Covid-19. Els organitzadors han optat enguany per un aforament reduït i nous espais, a més d'apostar pels artistes nacionals i espanyols. Alguns dels noms que es poden veure en cartell són Manel, Els Amics de les Arts, Estopa o David Bisbal.El festival arrencarà el divendres 23 de juliol amb un concert de Pablo López, que presentarà el seu últim treball, i finalitzarà el 21 d'agost amb Sara Baras. Entremig, hi haurà 23 concerts, tres menys que en l'última edició. Pel que fa a la presència d'artistes internacionals, Cap roig comptarà aquest 2021 amb només quatre noms. El principal motiu és la cancel·lació de moltes gires de músics d'arreu del món fins al 2022 i també la incertesa en les restriccions de mobilitat que hi haurà a l'estiu.A més de dos mesos de la data, ja hi ha alguns concerts amb les entrades esgotades. Totes les actuacions començaran a les 22 hores i la programació serà la següent:Divendres 23: Pablo LópezDissabte 24: RaphaelDiumenge 25: Els Amics de les ArtsDivendres 30: Manel (entrades esgotades)Dissabte 31: Juan Diego FlórezDilluns 2: Antonio OrozcoDimarts 3: PassengerDimecres 4: Estopa (entrades esgotades)Dijous 5: Ara MalikianDivendres 6: José Luis PeralesDissabte 7: TabureteDiumenge 8: Aitana (entrades esgotades)Dilluns 9: El Pot PetitDimarts 10: BlaumutDimecres 11: Love of LesbianDijous 12: David BisbalDiumenge 15: Mag Lari (*a les 21 hores)Dilluns 16: Morat (entrades esgotades)Dimarts 17: Sílvia Pérez CruzDimecres 18: Sopa de CabraDijous 19: Antonio JoséDivendres 20: Hombres GDissabte 21: Sara Baras

