Barcelona obre 32 expedients per incomplir la llei de regulació del lloguer

Barcelona obre la veda als expedients per incomplir la llei de regulació dels preus del lloguer. Fins a 32 tràmits sancionadors -16 a administradors de finques i 16 a pàgines web- que poden arribar fins als 3.000 euros, el que implicaria una recaptació total de 96.000 euros per part de l'Ajuntament de Barcelona. Així ho ha exposat la regidora d'Habitatge i Rehabilitació del consistori, Lucia Martín, que ha explicat també que els tràmits es poden allargar fins al setembre.Martín parla d'un tipus de sanció "lleu" i que "no té la voluntat" de recaptar diners. "El nostre objectiu és llançar un missatge de què s'ha de complir la llei", ha afirmat. La regidora ha explicat que dos portals web -Fotocasa i Habitaclia- ja han corregit les seves pràctiques i han inclòs un camp de cerca on es pot recollir l'índex de preus i el valor del contracte anterior. "Seguirem vigilant si hi ha canvis per obrir-nos a modificar la sanció", adverteix. Idealista és el portal que, de moment, no ha fet cap modificació per complir la llei.La regidora de la capital catalana creu que la norma "només reflecteix els preus de mercat" i que només marca uns "mínims". Per tant, demana responsabilitats als propietaris i administradors, ja que els preus de l'índex estan marcats en un "context alcista" i el perjudici econòmic pels propietaris és "mínim". "No deixa de ser una mitjana de preus de mercat", explica.Martín fa una crida al compliment de la norma: "Prenem aquestes decisions per emplaçar a què es compleixi la llei". La regidora també ha confirmat que l'Ajuntament està treballant en paral·lel per obrir el primer expedient sancionador per un contracte que està per sobre del preu de mercat. Martín explica que en aquest cas la sensació és més greu i que la sanció econòmica podria estar entre els 9.000 i els 90.000 euros.La llei de regulació de preus del lloguer va ser aprovada al setembre pel Parlament amb el suport d'ERC, Junts , la CUP i els comuns, mentre que el PSC, Ciutadans i el PP hi van votar en contra. L'índex de preus que menciona Martín és un recull dels preus mitjans per cada zona i en funció d'això, s'indica al llogater quin és el preu que hauria de pagar pel seu pis. Té en compte la planta, la superfície de l'habitatge, l'any aproximat de construcció i l'estat de manteniment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor